MESKİ'nin Mut kanalizasyon projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 91,21 oldu - Son Dakika
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MESKİ'nin Mut kanalizasyon projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 91,21 oldu

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MESKİ\'nin Mut kanalizasyon projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 91,21 oldu
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MESKİ'nin Mut'ta 10 mahallede yürüttüğü kanalizasyon projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 91,21'e ulaştı; 12 terfi merkezinden 9'u tamamlandı. 35 bin metrelik hattın 33 bin 800 metresi döşendi, kalan işlerin Aralık sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mut ilçesindeki 10 mahallede yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi. Sözleşme bedeli 168 milyon 596 bin TL olan projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 91,21'e ulaştığı 12 atıksu terfi merkezinden 9'unun yapımının ise tamamlandığı kaydedildi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mut ilçesinde kanalizasyon altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Palantepe, Elbeyli, Kültür, Yazalanı, Güllük, Deveci, Yatırtaş, Barabanlı, Cumhuriyet ve Meydan mahallelerini kapsayan projeyle atık suların güvenli şekilde toplanarak Mut Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmesi hedefleniyor. İlçenin altyapı kapasitesini artırmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında kanalizasyon şebekesi ve terfi hatlarının büyük bölümü tamamlandı. Kanalizasyon sisteminin daha sağlıklı ve verimli şekilde işletilmesi amacıyla proje kapsamında 12 atıksu terfi merkezi yapılması planlandı. Bu merkezlerden 9'unun yapımı tamamlanırken, Meydan, Cumhuriyet ve Güllük mahallelerinde kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 33 bin 800 metre kanalizasyon şebekesi ve terfi hattının tamamlandığı projede, toplam 35 bin metre hat imalatı hedefleniyor. Kalan çalışmaların Aralık ayı sonunda tamamlanarak projenin Mut halkının hizmetine sunulması planlanıyor.

"Yaklaşık 33 bin 800 metre hat tamamlandı"

MESKİ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nda İnşaat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Saygın Taşkın, Mut ilçesinin birçok mahallesinde altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Taşkın "MESKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 'Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı Yapım İşi' çalışmaları ile Mut ilçesindeki kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ve atık suların güvenli şekilde toplanarak Mut İlçesi Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi amaçlanmaktayız. Proje kapsamında Palantepe, Elbeyli, Kültür, Deveci, Yatırtaş, Barabanlı, Yazalanı, Güllük, Cumhuriyet ve Meydan mahalleleri olmak üzere 10 mahallede altyapı imalatı gerçekleştirdik. Tamamlanan kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı imalatlarının toplam uzunluğu yaklaşık 33 bin 800 metredir. Proje kapsamında 35 bin metre kanalizasyon hattı imalatının tamamlanmasını hedefliyoruz. Proje yapım işinde sona yaklaşılmış olup kalan imalatların da Aralık ayı sonunda tamamlanması ve Mut halkının hizmetine sunulmasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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