Güler, Geminbeli Tüneli'nde ilk tüpte geçiş için hava elverirse 15-20 gün öngördü - Son Dakika
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Güler, Geminbeli Tüneli'nde ilk tüpte geçiş için hava elverirse 15-20 gün öngördü

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Güler, Geminbeli Tüneli\'nde ilk tüpte geçiş için hava elverirse 15-20 gün öngördü
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AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta Suşehri-Zara arasındaki Geminbeli Tüneli'nde inceleme yaptı. Güler, hava şartları elverirse ilk tüpte araç geçişinin 15-20 gün içinde sağlanmasını, kalan inşaatın aralık başına kadar tamamlanmasını öngördüğünü belirtti.

Sivas'ı Karadeniz'e bağlayacak Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların birkaç hafta içinde tamamlanması ve hava koşullarının elvermesi halinde ilk tüpte araç geçişinin sağlanması hedefleniyor.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile birlikte, Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ne yapılan Geminbeli Tüneli'nde incelemede bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Güler, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halihazırda tünelin Suşehri çıkış noktasında olduklarını söyledi.

Zara giriş noktasındaki çalışmaların devam ettiğini, hem asfalt serimi hem de ikinci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümde dolgu ve zemin iyileştirmelerinin sürdüğünü ifade eden Güler, birkaç hafta içerisinde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla birlikte bu alandaki asfalt seriminin de tamamlanacağını belirtti.

Güler, projede yer alanlara özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu ay sonuna kadar, yani aralık ayının başına kadar kalan inşaat çalışmalarını tamamlayabiliriz. Tabii hava şartları da önemli. Şu anda yağmur yağıyor. Önümüzdeki günlerde yağış kara dönüşür ve olumsuz hava şartları etkisini gösterirse mühendislik açısından yapabileceğimiz fazla bir şey kalmayacak. Ancak mevcut hava şartları içerisinde imalatları tamamlama imkanımız var. İnşallah hava şartları müsaade ederse, Rabbimizin yardımıyla Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından birinci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz diye düşünüyorum. İnşallah 15-20 gün içerisinde bizlere müjdeli haberi ulaştırırlar diye düşünüyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Güler, Geminbeli Tüneli'nde ilk tüpte geçiş için hava elverirse 15-20 gün öngördü - Son Dakika
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