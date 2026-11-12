Ankara\'da 5 trans kadın tahliye edildi, Bakanlığın davaya katılma talebi reddedildi

(ANKARA) - Ankara'da düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında tutuklanan ve "müstehcenlik" suçlamasıyla yargılanan 5 trans kadın hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara'da düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında tutuklanan 5 trans kadın, "müstehcenlik" suçlamasıyla yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

Ankara Adliyesi 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada trans kadın A.Ç, "Bu iki ayın ardından ruhumda çok büyük travmalar kalacak. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Efsun Yakar ise sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafların suçlama konusu yapılmasına tepki gösterdi. Çalışma hayatında karşılaştığı engeller nedeniyle seks işçiliği yapmak zorunda kaldığını belirten Yakar, "Fotoğraflarımın müstehcenlik iddiasıyla soruşturulması ve hakkımda dava açılması hukuka aykırı. Üniversite mezunuyum ancak iş bulamadığım için, bana böyle bir imkan sağlanmadığı için seks işçiliği yapmak zorundayım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

İki aydır tutuklu bulunan Polya da, "Havuz ve bikini içeren fotoğraflarımın müstehcenlik barındırdığını düşünmüyorum. Bu soruşturma tamamen trans kimliğimle ve varoluşumla ilgili" dedi.

AVUKAT DOĞANOĞLU: "BUGÜN YARGILANAN TRANS KADINLARIN DA BİR AİLESİ VAR"

Avukat Senem Doğanoğlu, 12 Eylül'de başlayan "Ailem Güvende" operasyonlarının LGBTİ+'ları hedef aldığını belirterek, operasyonlar kapsamında Kaos GL ve diğer LGBTİ+ derneklerinin ofislerine yapılan baskınları hatırlattı.

Doğanoğlu, "Bu operasyon başladığından beri herkes MESEM'deki iş cinayetlerini, kadın cinayetlerini, çocuk cinayetlerini sorguladı. Aile deniyor ancak bugün yargılanan trans kadınların da bir ailesi var. LGBTİ+'ların da bir ailesi var. Sanal devriye yapılarak dosyaya sosyal medya içerikleri konulmuş ancak bu, AYM'nin kolluğa sanal devriye yetkisini veren düzenlemeye karşı verdiği iptal kararına açıkça aykırı. Tutukluluğun meşru bir gerekçesi yok. Dosyada suçlamaya konu yapılan içeriklere ve siteye de Türkiye'den erişim yok" ifadelerini kullandı.

Avukat Nergiz Görnaz da "Dosyada herhangi bir somut delil yok. Burada yargılanan, müvekkillerin trans kimliği ve kamusal olarak görünür olmaları. Hukuka aykırı elde edilen delillerle yargılama yapılamaz" dedi.

"DOĞAL OLMAYAN CİNSEL BİRLİKTELİKLER" DEĞERLENDİRMESİ

Dava dosyasına Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından hazırlanan rapor da sunuldu. Kurul, trans kadınların yargılanmasına gerekçe gösterilen sosyal medya içeriklerini "doğal olmayan cinsel birliktelikler" olarak sınıflandırdı. Sanık avukatları, kurulun değerlendirmelerine itiraz ederek sosyal medya paylaşımlarının bu şekilde sınıflandırılmasının müstehcenlik suçlamasına gerekçe oluşturamayacağını savundu.

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya katılma talebinde bulundu. Savcılık ise adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını ileri sürerek 5 trans kadının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Savcılığın talebine karşı söz alan avukatlar, "müstehcenlik" suçlamasının infazı gerektirecek nitelikte olmadığını ve iki aydır devam eden tutukluluğun ölçüsüz olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebini reddetti. Mahkeme, 5 trans kadının tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 28 Aralık saat 10.30'a ertelendi.