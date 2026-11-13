Siirt Baykan'da kayıp Mekiye Akyel davası 11 Aralık'a ertelendi - Son Dakika
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Siirt Baykan'da kayıp Mekiye Akyel davası 11 Aralık'a ertelendi

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Siirt Baykan\'da kayıp Mekiye Akyel davası 11 Aralık\'a ertelendi
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Siirt Baykan\'da kayıp Mekiye Akyel davası 11 Aralık\'a ertelendi
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Mekiye Akyel'in Siirt Baykan'daki davası 11 Aralık'a ertelendi. Aile ve avukatlar, keşif tutanağı dosyaya girmesine rağmen bilirkişi raporunun ulaşmadığını belirterek cansız bedenin bulunmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Siirt'in Baykan ilçesinde kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü iddia edilen Mekiye Akyel'in davasında duruşma 11 Aralık'a ertelendi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan aile ve avukatları, dosyadaki çelişkilere dikkat çekerek Akyel'in cansız bedeninin bulunmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, iki celse arasında olay yerinde keşif yapıldığını, keşif tutanağının dosyaya girdiğini ancak bilirkişi raporunun henüz ulaşmadığını belirtti. Keşif sırasında tanık ifadeleri arasında çelişkiler ortaya çıktığını savunan Bilbay, bilirkişi raporunun ardından olayın aydınlatılmasını talep etti.

Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilğir ise kardeşinin 9 ay 4 gündür kayıp olduğunu belirterek, cansız bedeninin bulunmasını istedi.

Mekiye Akyel, Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolmuş, o günden sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Siirt Baykan'da kayıp Mekiye Akyel davası 11 Aralık'a ertelendi - Son Dakika
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