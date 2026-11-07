Mardin Nusaybin\'de fırtına ve hortum ağaçları devirdi, ev ve bahçelerde hasar oluştu

Mardin Nusaybin'de fırtına ve hortum ağaçları devirdi, ev ve bahçelerde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli fırtına ve hortum, kırsal bölgelerde ev ve bahçelerde hasara yol açtı. Ağaçlar devrilirken bahçe duvarları yıkıldı, evlerin camları kırıldı ve bazı demir kapılar söküldü; o anlar görüntülendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen hortum, ev ve bahçelerde hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal bölgelerinde şiddetli fırtına ve beraberinde gelen hortum, çok sayıda ev ve bahçede hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden devrildi, bahçe duvarları yıkıldı, evlerin camları kırıldı. Bazı evlerin demir kapıları ise yerinden sökülerek savruldu. O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
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