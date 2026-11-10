Atatürk, vefatının 88. yılında Kırşehir\'de düzenlenen törenle anıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında Kırşehir'de düzenlenen tören ile anıldı.

Kırşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte seyir halindeki otobüs ve otomobillerinden inen vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

Protokol ve vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı ve özlemle andı.