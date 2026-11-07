Malatya Yeşilyurt Spor, TFF 3. Lig'de Kırşehir FSK ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt Spor, TFF 3. Lig'de Kırşehir FSK ile 2-2 berabere kaldı

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Malatya Yeşilyurt Spor, TFF 3. Lig\'de Kırşehir FSK ile 2-2 berabere kaldı
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TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta mücadelesinde Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında Kırşehir FSK ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta iki ekip de birer puan aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 10. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Malatya Yeşilyurt Spor, 7. dakikada Aykut Sarıdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda konuk ekip, 48. dakikada Ozan Can Dursun'un golüyle beraberliği yakaladı. Kırşehir FSK, 53. dakikada Mustafa Pınarcı'nın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Malatya Yeşilyurt Spor, 64. dakikada Muhammed Enes Yılmaz'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Kaynak: İHA
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