Tepebey Madencilik'in Kırşehir'deki altın sahasında sit engeli kaldırıldı - Son Dakika
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Tepebey Madencilik'in Kırşehir'deki altın sahasında sit engeli kaldırıldı

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Tepebey Madencilik\'in Kırşehir\'deki altın sahasında sit engeli kaldırıldı
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Tepebey Madencilik'in Kırşehir'de Seyfe Gölü yakınındaki altın sahasındaki sit engeli kaldırıldı. Sektör kaynakları, şirketin ÇED raporunun ardından birkaç yıl içinde altın üretimine başlayabileceğini belirtiyor; bölgedeki madencilik faaliyetleri kentte tepkilere yol açıyor.

Haber: Olcay Aydilek

(ANKARA) - Rönesans Holding'in iştiraki Tepebey Madencilik'in, Kırşehir'de kuş cenneti Seyfe Gölü yakınlarındaki altın madeni sahasında karşı karşıya kaldığı sit"engeli kaldırıldı. Tepebey Madencilik'in, bölgede altın üretimi için önü açıldı. Sektör kaynakları, Tepebey Madencilik'in, ÇED raporu aldıktan sonra bölgede birkaç yıl içinde altın üretimine başlayabileceğini bildirdi.

Kırşehir'de birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya kalan Seyfe Gölü'ne yakın bölgelerde başlayan altın madeni arama çalışmaları, kentte tepkilere yol açıyor.

Koruma altında bulunan dünyaca ünlü kuş cenneti Seyfe Gölü'nün yakınlarında, Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki Türkiye Altın İşletmeleri ve Rönesans Holding'in iştiraki Tepebey Madencilik'in altın madeni sahaları bulunuyor.

Şirketin altın madeni sahası, "sit" engeline takılıyordu. Kentte son dönemde artan altın arama ve üretim faaliyetlerini genişletecek önemli bir gelişme daha yaşandı.

SİT ALANIYDI, ŞİRKET "SÜRDÜRÜLEBİLİR KONTROLLÜ KULLANIM ALANI" İSTEMİŞTİ

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, Tepebey Madencilik'in, Universal Madencilik şirketinden satın aldığı Kırşehir'deki (Karacaören) altın madeni sahasında "sit" engeli nedeniyle bugüne dek faaliyette bulunamadığını belirterek, "Şirket, bölgenin, 'sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı' olarak değerlendirilmesi için girişimde bulunmuştu" dedi.

ALTIN ÜRETİMİNE VİZE

Kaynaklar, Tepebey Madencilik'in kontrolünde bulunan altın madeni sahasında, "sit" engelinin kaldırıldığını kaydederek, "Sahanın bir bölümü için sit konusu gündemdeydi. Bu konuda yeni bir karar alındı" açıklamasını yaptı.

Tepebey Madencilik'in, ÇED raporu aldıktan sonra altın üretimine başlayabileceğini kaydeden kaynaklar, "Sit konusunda yaşanan gelişmeyle birlikte Tepebey'in, birkaç yıl içinde altın üretimine başlaması beklenebilir" değerlendirmesini yaptı.

SEYFE GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ KORUMA SINIRLARI DARALTILMIŞTI

Seyfe Gölü ve çevresi, 1990'da "Tabiatı Koruma Alanı" ilan edildi. Göl aynı zamanda birinci derece "Doğal Sit Alanı" olarak korunuyor. Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi ( ICDP), Seyfe Gölü'nde yaşayan 27 tür kuşu koruma listesine aldı. Nesilleri azalan bu kuşlar, Türkiye'nin de taraf olduğu Bern sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor.

Ancak Gölün, doğal sit alanı sınırları ve koruma statüsü, 12 Haziran 2026 tarihli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararı ile revize edildi. Bu tescil kararı, 16 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre savunucuları ve meslek odalarının tepki gösterdiği revizyonla, Seyfe Gölü çevresindeki koruma sınırları daraltıldı.

Kaynak: ANKA
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