Kırşehir'de oğlundan böbrek nakli olan baba, tek böbrekle de yaşanabildiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de oğlundan böbrek nakli olan baba, tek böbrekle de yaşanabildiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kırşehir\'de oğlundan böbrek nakli olan baba, tek böbrekle de yaşanabildiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kırşehir\'de oğlundan böbrek nakli olan baba, tek böbrekle de yaşanabildiğini söyledi
Haber Videosu

Kırşehir'de böbrek yetmezliği teşhisi konulan baba, oğlundan alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Naklin ardından organ bağışına dikkat çeken baba, oğlunun tek böbrekle sağlıklı yaşadığını ve nakilden korkulmaması gerektiğini söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Oğlundan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Erdoğan Keskin, organ bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Keskin, "Oğlum bana böbreğini verdi. Şu anda tek böbrekle yaşamını sürdürüyor ve sağlığı da gayet iyi. Organ naklinden korkulacak bir şey yok" dedi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve burada böbrek yetmezliği teşhisi konulan Erdoğan Keskin'in tedavi sürecinde organ nakli gündeme geldi. Keskin'in çocukları, babalarının sağlığına kavuşması için bağışçı oldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Keskin, oğlundan alınan böbreğin nakledilmesiyle yeniden sağlığına kavuştu. Nakil sürecini anlatan Keskin, organ bağışının hayat kurtardığını belirterek, "Oğlum tek böbrekle yaşıyor. Beni kurtardığı gibi kendisinin de sağlığı iyi durumda. Organ naklinde korkulacak bir şey söz konusu değil. Hastanede benden daha yaşlı olan ve nakil bekleyen insanlar da var. Organ nakli oldum ve nakil öncesindeki durumumla şimdiki durumum arasında ciddi farklar oluştu. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

İnsanların organ bağışı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları için itiraz yaşadığını aktaran Keskin, İnsanlar böyle bir durum kendi başlarına gelmediği için korkuyorlar. Oğlum bana böbreğini verdi ve kendisi de sağlıklı şekilde yaşamına devam ediyor. Bir insan tek böbrekle de yaşayabilir. Böbrek vermekten kimse geri adım atmasın. İnsanlar can kurtarıyor. Kırşehir sağlık ekibine de gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy, organ bağışına yönelik örnek davranışı ve farkındalık oluşturması dolayısıyla Erdoğan Keskin'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
Böbrek YetmezliğiBöbrek YetmezliğiYerel HaberlerKırşehirBöbrekSağlıkYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:38:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırşehir'de oğlundan böbrek nakli olan baba, tek böbrekle de yaşanabildiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android