Kırşehir'de Mustafa Kemal Atatürk, şiir ve müzik dinletileri ile anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de Mustafa Kemal Atatürk, şiir ve müzik dinletileri ile anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir\'de Mustafa Kemal Atatürk, şiir ve müzik dinletileri ile anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şiir ve müzik dinletileri, zeybek gösterisi ve "Atatürk Fotoğrafları" sergisi yer aldı.

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şiir ve müzik dinletileri, zeybek gösterisi ve "Atatürk Fotoğrafları" sergisi yer aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla Kırşehir Belediyesi tarafından "Şiir Dinletisi", "Müzik Dinletisi", "Zeybek Gösterisi" ve "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" programları düzenlendi. Saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Milletvekili Metin İlhan, siyasi parti, sivil toplum kuruşları, sendika ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ATATÜRK'Ü ÖZLEM, ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi Başkomutan, eşsiz devrimci, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, ülkemizde ve dünyada özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor.

Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini de sürdürüyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki; ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir.

Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesi; milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların da çaresidir. Bu nedenle, özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin bir parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 88'nci yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

PROGRAM ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİLERİ İLE DEVAM ETTİ

Başkan Ekicioğlu'nun konuşmasının ardından Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu'nun müzik dinletisiyle devam eden programda, Halk Dansları Topluluğu üyesi Erdem Cem Akbaş da zeybek gösterisi sundu. Etkinlik kapsamında hazırlanan Atatürk Fotoğrafları Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkKırşehir BelediyesiYerel HaberlerNeşet ErtaşKırşehirGüncelMüzikYaşamSon Dakika

Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de büyük hesaplaşma Kritik oylamadan sürpriz sonuç ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Müge Anlı’da aylardır aranan baba ortaya çıktı Görenler aynı şeyi söyledi Müge Anlı'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:54
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:42
Serdal Adalı’dan Talisca’yı bekleyenlere kötü haber
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber
10:15
Arda Güler’in hakeme söyledikleri olay oldu İspanya onu konuşuyor
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:58:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Mustafa Kemal Atatürk, şiir ve müzik dinletileri ile anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android