Kırşehir\'de Mustafa Kemal Atatürk, şiir ve müzik dinletileri ile anıldı

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şiir ve müzik dinletileri, zeybek gösterisi ve "Atatürk Fotoğrafları" sergisi yer aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla Kırşehir Belediyesi tarafından "Şiir Dinletisi", "Müzik Dinletisi", "Zeybek Gösterisi" ve "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" programları düzenlendi. Saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Milletvekili Metin İlhan, siyasi parti, sivil toplum kuruşları, sendika ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ATATÜRK'Ü ÖZLEM, ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi Başkomutan, eşsiz devrimci, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, ülkemizde ve dünyada özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor.

Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini de sürdürüyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki; ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir.

Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesi; milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların da çaresidir. Bu nedenle, özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin bir parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 88'nci yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

PROGRAM ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİLERİ İLE DEVAM ETTİ

Başkan Ekicioğlu'nun konuşmasının ardından Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu'nun müzik dinletisiyle devam eden programda, Halk Dansları Topluluğu üyesi Erdem Cem Akbaş da zeybek gösterisi sundu. Etkinlik kapsamında hazırlanan Atatürk Fotoğrafları Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.