Kırşehir Orman İşletme Müdürü, 2026'da 400 binin üzerinde fidan dikmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Kırşehir Orman İşletme Müdürü, 2026'da 400 binin üzerinde fidan dikmeyi hedefliyor

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Kırşehir Orman İşletme Müdürü, 2026\'da 400 binin üzerinde fidan dikmeyi hedefliyor
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Kırşehir Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya, 2026 yılı boyunca 400 binin üzerinde fidan dikmeyi hedeflediklerini söyledi. 11 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kampüs stadyumu yanındaki alanda 4 bine yakın fidan dikileceğini duyurdu.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya, kent genelinde bu yılın sonuna kadar 400 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Çankaya, AA muhabirine, kentte yürütülen ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ülkenin geleceği için ağaçlandırmanın önemli olduğunu belirten Çankaya, şehirde yeşil alanların artırılması için tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

İldeki ağaç varlığının son dönemde ciddi artış gösterdiğini ve hep birlikte orman varlığının çoğalması için çalıştıklarını vurgulayan Çankaya, 2026 yılı boyunca 400 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kent merkezinin yanı sıra ilçe, belde ve köylerde de fidanları toprakla buluşturmayı sürdürdüklerini anlatan Çankaya, 11 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kampüs stadyumu yanındaki alanda 4 bine yakın fidan dikileceğini söyledi.

Çankaya, tüm vatandaşları fidan dikim etkinliğine davet etti.

Kaynak: AA
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