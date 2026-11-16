KAEÜ'de yapay zeka destekli Hackathon'26 başladı, 69 öğrenci 23 takımla yarışıyor - Son Dakika
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KAEÜ'de yapay zeka destekli Hackathon'26 başladı, 69 öğrenci 23 takımla yarışıyor

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KAEÜ\'de yapay zeka destekli Hackathon\'26 başladı, 69 öğrenci 23 takımla yarışıyor
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yapay zeka destekli öğrenme yönetim sistemi konulu Hackathon'26 yarışması başladı. Rektör Karahocagil, 23 takım halinde katılan 69 öğrencinin yer aldığı yarışmanın yeni ürün ve çözümler geliştirmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Yeni Nesil Yapay Zeka Destekli Öğrenme Yönetim Sistemi" konulu Hackathon'26 yarışması başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans salonunda düzenlenen açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, öğrencilerin yazılım geliştirme süreçlerinde ortaya koydukları bilgi, beceri ve desteğin değerinin görülmesiyle daha fazla öğrencinin, yeni yazılım projelerinin ortaya çıkarmasına katkı sunacağını belirtti.

Yapay zeka çağının insanlık tarihinde yeni ve önemli bir dönemi başlattığını anlatan Karahocagil, bazı mesleklerin kaybolacağını, yeni meslek alanlarının ortaya çıkabileceğini, üniversitelerin ve öğrencilerin bu yeni döneme hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Karahocagil, yapay zeka destekli yeni nesil öğrenme yönetim sistemleri için bu yarışmanın öğrencilerin yeni ürünler ve çözümler ortaya çıkarmasına imkan sağlayacağına işaret ederek, "Geliştirilecek çalışmalar üniversitenin dijital dönüşümüne önemli katkı sunacak. Yarışmanın sonunda dereceye giren takımların yanı sıra bütün katılımcılar önemli kazanımlar elde edecek. Bu tür organizasyonlar öğrencilerin kişisel gelişimlerine, bilgi ve becerilerine katkı verecek." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karahocagil, yarışmaya 23 takım halinde katılan 69 öğrenciyi tebrik etti.

Karahocagil ve idareciler, daha sonra yarışmaya katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA
EtkinliklerYapay ZekaTeknolojiAhi EvranKırşehirRektörEğitimGüncelSon Dakika

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