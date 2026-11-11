Muharrem İnce, Kırşehir Cezaevi\'ndeki Hüseyin Can Güner\'e ziyarette bulundu

Muharrem İnce, Kırşehir Cezaevi'ndeki Hüseyin Can Güner'e ziyarette bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Kırşehir Cezaevi'nde görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güner ve Emre Doğan'ın selamlarını ilettiğini söyledi.
(ANKARA) - Eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Kırşehir Cezaevi'nde görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti.
Eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırşehir Cezaevi'nde Hüseyin Can Güner ve Emre Doğan'ı ziyaret ettim. Hepinize selamları var" dedi.
Kaynak: ANKA
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