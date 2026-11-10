Tanrıkulu tutuklu Güner ve Doğan için makul sürede iddianame çağrısı yaptı - Son Dakika
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Tanrıkulu tutuklu Güner ve Doğan için makul sürede iddianame çağrısı yaptı

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Tanrıkulu tutuklu Güner ve Doğan için makul sürede iddianame çağrısı yaptı
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Tanrıkulu tutuklu Güner ve Doğan için makul sürede iddianame çağrısı yaptı
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkanvekili Emre Doğan'ı ziyaret etti. Tanrıkulu, iddianamelerin makul sürede hazırlanmasını istedi.

(ANKARA) - Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkanvekili Emre Doğan'ı ziyaret eden YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Buradan açıkça çağrıda bulunuyorum: Dosyada tutukluluğu gerektirecek yeterli delil bulunmadığı kanaatindeyim. Ancak hiç olmazsa iddianameleri makul bir süre içerisinde hazırlansın. Mahkeme önüne çıksınlar" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkanvekili Emre Doğan'ı Kırşehir Cezaaevi'nde ziyaret etti.

Güner'in yaklaşık 4 aydır cezaevinde bulunduğunu belirten Tanrıkulu, iki isim hakkında henüz iddianame hazırlanmadığını belirterek iddianamelerin makul süre içerisinde tamamlanması çağrısında bulundu.

Tanrıkulu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner, yaklaşık 4 aydır cezaevinde tutuluyor. Kendisi, diğer arkadaşlarımızla birlikte hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bir süreç sonucunda gözaltına alındı ve tutuklandı. Aradan geçen zamana rağmen henüz iddianameleri bile hazırlanmış değil.

Buradan açıkça çağrıda bulunuyorum: Dosyada tutukluluğu gerektirecek yeterli delil bulunmadığı kanaatindeyim. Ancak hiç olmazsa iddianameleri makul bir süre içerisinde hazırlansın. Mahkeme önüne çıksınlar, dosyadaki delillere ilişkin kendi beyanlarını kendileri sunabilsinler. Hiç olmazsa her yurttaşın sahip olduğu, kendi Hakiminin ve Mahkemesinin karşısına çıkma hakkı daha fazla geciktirilmesin. Kırşehir'den hepinize selam ve sevgiler."

Kaynak: ANKA
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