48 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ali Bilge, çırak yetişmediğinden yakındı - Son Dakika
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48 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ali Bilge, çırak yetişmediğinden yakındı

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48 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ali Bilge, çırak yetişmediğinden yakındı
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48 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ali Bilge, çırak yetişmediğinden yakındı
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Kırşehir'de 12 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğinde 48 yılı geride bırakan Ali Bilge, mesleğe yeni çırak yetişmemesinden şikayetçi. Bilge, ailelere çocuklarını geleneksel mesleklere yönlendirmeleri çağrısını yineledi.

Kırşehirli usta Ali Bilge, 12 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğinde 48 yılı geride bıraktı. Çırak yetişmemesinden yakınan Bilge, ailelere çocuklarını geleneksel mesleklere yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Kırşehir'de çocuk yaşta ayakkabı tamirciliğine başlayan Ali Bilge, yaklaşık yarım asırdır mesleğini sürdürüyor. Babasının kendisini 12 yaşında meslek öğrenmesi için ayakkabı tamircisinin yanına çırak olarak verdiğini anlatan Bilge, mesleği severek yaptığını ve yıllar içerisinde önemli tecrübeler kazandığını söyledi.

MESLEĞE İLGİ AZALIYOR

Mesleğe başladığı dönemlerde iş yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten Bilge, "Bir dönemler başımızı kaşıyacak zamanımız yoktu. 48 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şimdi ise ayakkabı tamircilerinde ayakkabı tamirinin yanı sıra valiz ve çanta tamiri de yapılıyor. Allah'a şükürler olsun, işlerimiz güzel" dedi.

Günümüzde mesleğe ilgi gösteren çırakların kalmadığını ifade eden Bilge, geleneksel mesleklerin yaşatılması gerektiğini vurguladı. Ailelere seslenen Bilge, "Şu anda mesleğimize çırak gelmiyor. Ancak ailelere sesleniyorum; her okuyan çocuğun memur olma durumu yok. Geleneklerimizi unutmamamız gerekiyor. Hafta sonları kapılarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize açarız. Gelip mesleği öğrenebilirler. Mesleklerimizin yaşatılması gerekiyor. Berbere de terziye de ayakkabıcıya da ihtiyaç var" diye konuştu.

48 yıldır ekmeğini ayakkabı tamirciliğinden kazanan Ali Bilge, mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını istediğini belirterek, geleneksel zanaatların yaşatılması çağrısını yineledi.

Kaynak: İHA
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