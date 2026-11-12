DEAŞ operasyonunda Kırşehir\'de yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

DEAŞ operasyonunda Kırşehir'de yakalanan 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmasında 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırşehir'de DEAŞ silahlı terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne yönelik bilgiler bulunan A.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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