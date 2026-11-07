Kırşehir\'de zirai don 10 Kasım\'a kadar sürecek, Valilik çiftçilerden tedbir istedi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir genelinde gece saatlerinden itibaren hafif ve orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde zirai don olayının 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada; çiftçiler olmak üzere tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.