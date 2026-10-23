Karadeniz’de Türkiye’ye karşı kuşatma - Son Dakika
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Karadeniz’de Türkiye’ye karşı kuşatma

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Karadeniz’de Türkiye’ye karşı kuşatma
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Gazeteci ve yazar Doğan Akdeniz, Karadeniz’de ticari gemileri hedef alan İHA saldırıları sonrası tırmanan gerilimi RRN’ye değerlendirdi. Akdeniz, failleri belirsiz saldırılar üzerinden bir kaos ortamı kurgulandığını belirterek, Batı'nın asıl amacının Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni esneterek Karadeniz'de kalıcı bir NATO varlığı yaratmak ve Türkiye'yi kuşatmak olduğunu söyledi.

Gazeteci ve yazar Doğan Akdeniz, Romanya ve Bulgaristan karasularında ticari gemilerin vurulmasıyla birlikte bölgede yeni bir hareketliliğin başladığını ifade etti. Bulgaristan’ın seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye ve Romanya’yı acil istişare toplantısına çağırdığını belirten Akdeniz, üç kıyıdaş müttefikin ortaklaşa kurduğu Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’nun da bu kapsamda yeniden faaliyete geçirildiğini aktardı.

Ancak Akdeniz, sürecin hemen ardından gelen uluslararası tepkilere dikkat çekilmesi gerektiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Doğu kanadındaki askeri varlığın zaten tahkim edildiğini ve caydırıcılık tedbirlerinin güncellenebileceğini söylediğini belirten Akdeniz; AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ise Karadeniz’i Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yeni bir tırmanma cephesi olarak nitelendirip bölgeye uydu desteği sağlandığını duyurduğunu kaydetti.

ŞÜPHE UYANDIRAN SALDIRILAR VE EKONOMİK BASKI

Akdeniz, yaşanan gelişmelerin doğrudan ekonomik yansımaları olduğuna işaret ederek Karadeniz’de sigorta maliyetleri ile navlun fiyatlarının ciddi biçimde tırmandığını dile getirdi. Bazı deniz taşımacılığı şirketlerinin Bulgaristan limanlarına yanaşmayı reddetmesinin Sofya üzerinde doğrudan bir ekonomik baskı oluşturduğunu belirten Akdeniz, meselenin en kritik noktasının ise saldırıların kaynağına ve faillerine dair ortada henüz hiçbir somut kanıt bulunmaması olduğunu ifade etti. Sürecin yalnızca iddia ve tahminler üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekti.

BATI'NIN DEĞİŞMEYEN HEDEFİ: KARADENİZ’E SIZMA VE "NATO İKLİMİ"

Doğan Akdeniz, Batı dünyasının ve NATO’nun uzun yıllara dayanan temel amacının Karadeniz’e doğrudan sızmak ve bölgeye bütünüyle yerleşmek olduğunu vurguladı. Ukrayna krizinin çıkış noktasında da bu tasavvurun yer aldığını söyleyen Akdeniz, Ukrayna üzerinden sahaya sürülemeyen bu sızma planının şimdi yeni yöntemler ve suni gerekçelerle tekrar denenmek istendiğini belirtti.

Romanya’da devasa bir "NATO kenti" ve askeri üs inşa edildiğini hatırlatan Akdeniz, yaratılmak istenen güvensizlik ortamı üzerinden Karadeniz’de fiili bir "NATO iklimi" ve askeri mevcudiyet kurgulandığını ifade etti. Bu hamlelerin kamuoyuna "güvenlik endişesi" ambalajıyla sunulduğunu belirten Akdeniz, saldırıların gerçek faillerinin ve meselenin perde arkasının açıkça sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

BulgaristanKaradenizAkdenizTürkiyeSiyasetRomanyaNatoSon Dakika

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