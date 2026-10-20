Romanya'da Niculescu hükümeti 280 evet oyuyla parlamentodan güvenoyu aldı

Romanya'da Luca Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümet, 5 aydır devam eden belirsizlik sürecinin ardından parlamentodan güvenoyu alarak göreve başladı.

Romanya basınındaki haberlerde, ülkede gensoru önergesinin kabul edilerek hükümetin düşürülmesinin ardından 5 aydır süren belirsizlik sonrasında Niculescu liderliğindeki yeni hükümetin parlamentoda yapılan oylamada 280 "evet" oyu aldığı bildirildi.???????

Ülkede mayıstan bu yana devam eden "siyasi krizin" yeni hükümetin kurulmasıyla sona erdiği belirtilirken, parlamentodaki oylamada 58 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığı ifade edildi.

Güvenoyunu alan Başbakan Niculescu ve 18 bakandan oluşan yeni kabinenin yemin ederek görevine başladığı aktarıldı.

Niculescu, ulusal basına yaptığı açıklamada, ilk kabine toplantısını hemen bu akşam yapacağını belirterek, "Romanya için çok önemli bir gün. Yeni hükümet için oy kullanan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum." dedi.

Romanya'nın en büyük partisi konumundaki merkez sol Sosyal Demokrat Parti'ye (PSD) verdikleri destek için ayrıca teşekkür eden Niculescu, PSD'nin yeni kabineye 11 bakanlık ile dahil olduğunu anımsattı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu 5 Ekim'de hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Niculescu, Dan'ın bu süreçte görevlendirdiği 4'üncü isim olmuştu.

Daha önceki hükümeti kurma çalışmaları başarısız olmuştu

PSD ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesinin oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamamış ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz derinleşmişti.

Partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Dan, 4 Haziran'da AP üyesi Eugen Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Tomac parlamentoda yeterli desteği alamayarak 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıklamıştı.

Dan, daha sonra Ulusal Liberal Partiden (PNL) Adrian Veştea'ya hükümeti kurma görevini vermişti. Veştea'nın 22 Haziran'da parlamentoya sunduğu 22 kişilik kabine güvenoyu alamamıştı.

Romanya Cumhurbaşkanı Dan, son olarak AP üyesi Siegfried Mureşan'a 17 Eylül'de aynı görevi vermiş, Mureşan'ın kabinesi de 30 Eylül'de parlamentoda reddedilmişti.