Çin Başbakanı Li Qiang, Romanya Başbakanı Niculescu'yu kutlama mesajıyla tebrik etti - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Romanya Başbakanı Niculescu'yu kutlama mesajıyla tebrik etti

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Çin Başbakanı Li Qiang, Romanya Başbakanı Niculescu\'yu kutlama mesajıyla tebrik etti
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Çin Başbakanı Li Qiang, Romanya Başbakanı olarak göreve başlayan Luca Niculescu'ya kutlama mesajı gönderdi. Li mesajında iki ülkenin geleneksel dost olduğunu belirterek karşılıklı güveni güçlendirmeye ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Romanya Başbakanı olarak göreve başlayan Luca Niculescu'ya kutlama mesajı gönderdi.

Li salı günkü mesajında, Çin ve Romanya'nın birbirine her zaman saygı duyan ve eşit davranan geleneksel dostlar olduğunu belirtti.

Çin-Romanya ilişkilerinin değişken uluslararası konjonktür karşısında başarılı bir sınav verdiğini söyleyen Li, iki ülke arasındaki dostluğun giderek pekiştiğini ifade etti.

Çin Başbakanı, son yıllarda iki ülke arasındaki kapsamlı dostluk ve işbirliği ortaklığının istikrarlı ve sağlıklı bir gelişim sergilediğini belirterek, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin de sürekli ilerlediğini söyledi.

Li, Çin-Romanya ilişkilerine yeni bir canlılık kazandırmak ve iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak üzere Niculescu ile birlikte çalışarak, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeye, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve halklar arası etkileşimi artırmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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