Romanya, İHA vurulan Wine Trader\'da kaybolan 7 denizci için aramayı yeniden başlattı

Romanya, Karadeniz kıyısı yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) vurulan kimyasal madde yüklü tankerden kaybolan 7 denizciyi arama çalışmalarına bu sabah yeniden başladı.

Romanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz açıklarında dün saldırıya uğrayan ve hasar gören San Marino bayraklı "Wine Trader" adlı tankerden kaybolan 7 denizciyi arama çalışmalarına bu sabah yeniden başladığı bildirildi. Görev kapsamında Black Hawk helikopterinin 4 kurtarma görevlisini Wine Trader tankerine taşıyacağı belirtildi. Aynı zamanda 13 kurtarma görevlisi bulunan FIFI MAI 0101 müdahale gemisinin bölgeye geçerek arama ve kurtarma operasyonlarına katılacağı aktarıldı. Ekiplerinin önceliğinin kayıp kişilerin tespit edilmesi ve kurtarılması olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen ilk arama-kurtarma çalışmasında mürettebat üyelerinden 5 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı hatırlatıldı.

Ne olmuştu?

Dün Romanya açıklarında Tuna Nehri'nin Karadeniz'e açılan Sulina Kanalı'na yakın bir noktada demirleyen kimyasal madde yüklü Wine Trader ve Komorlar bandıralı Yara J tankerlerinde yangın çıktığı açıklanmıştı. Romanyalı yetkililer, yangınların çıkış nedeni hakkında bilgi vermezken, Rus İHA'larının Romanya hava sahasını ihlal ettiği belirtilmişti. Romanya Denizcilik Otoritesi ilk açıklamada, Wine Trader tankerindeki 12 mürettebattan 8'inin kayıp durumda olduğunu, 4'ünün ise güvende olduğunu ifade etmişti. Mürettebatı yara almadan kurtulan Yara J tankeri ise Constanta limanına çekilmişti. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan daha sonra yaptığı açıklamada, iki tankerin İHA tarafından vurulduğunu söylerken, NATO askeri kaynakları insansız hava araçlarının Rusya'dan geldiğini belirtti.