Erasmus+ projesi için Nazilli'ye gelen öğretmenler Müdür Güner'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erasmus+ projesi için Nazilli'ye gelen öğretmenler Müdür Güner'i ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erasmus+ projesi için Nazilli\'ye gelen öğretmenler Müdür Güner\'i ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya, Polonya ve Hollanda'dan gelen öğretmenler Nazilli'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'i ziyaret etti. Güner'e Green Practices for Green Europe Erasmus+ Projesi hakkında bilgi verildi. Proje çevre bilincini ve sürdürülebilir yaşamı hedefliyor.

Aydın Nazilli'de Beşeylül Ortaokulu'nun misafiri olan proje ortağı Romanya, Polonya ve Hollanda'dan gelen öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'i ziyaret etti.

Çevre bilincinin geliştirilmesini ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Green Practices for Green Europe Erasmus+ Projesi'ne ev sahipliği yapan Nazilli Beşeylül Ortaokulu, Romanya, Polonya ve Hollanda'dan gelen proje ortağı öğretmenlerle İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'i ziyaret etti.

Türkçe karşılığı "Yeşil Bir Avrupa İçin Yeşil Uygulamalar" isimli projenin Türkiye ayağında birlikte çalışan öğretmenler, yaptıkları ziyarette proje hakkında Müdür Güner'i bilgilendirdi. Ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür eden Müdür Güner, öğrencilerde ve eğitimcilerde çevre bilincini geliştirmeyi, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının eğitim ortamlarında benimsenmesini desteklemeyi amaçlayan uluslararası okul iş birliği projesinin oldukça önemli olduğunu ifade ederek başarılar diledi.

Kaynak: İHA
HollandaPolonyaRomanyaNazilliEğitimYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş 2 genç evlerinde ölü bulundu Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
17:32
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:43:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Erasmus+ projesi için Nazilli'ye gelen öğretmenler Müdür Güner'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei