Romanya\'da Niculescu hükümeti 280 evet oyuyla güvenoyu aldı, 18 bakan yemin etti

Romanya'da Niculescu hükümeti 280 evet oyuyla güvenoyu aldı, 18 bakan yemin ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Romanya parlamentosunda yapılan oylamada Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümet 280 evet, 58 hayır oyuyla güvenoyu aldı. Başbakan Niculescu ile 18 bakandan oluşan kabine, güvenoyunun ardından yemin ederek görevine başladı.
ROMANYA'da Luca Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümetin parlamentodan güvenoyu aldığı bildirildi.
Romanya basını, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümetin parlamentoda yapılan oylamada 280 'evet', 58 'hayır' oyu aldığını duyurdu. Güvenoyunu alan Başbakan Niculescu ve 18 bakandan oluşan yeni kabinenin yemin ederek görevine başladığı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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