Sulina Kanalı yakınında vurulan 3 geminin ardından Romanya NATO\'dan destek isteyecek

(ANKARA) - Romanya Başbakanı Luca Niculescu, Tuna Nehri'ni Karadeniz'e bağlayan Sulina Kanalı yakınlarında üç ticari geminin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı. Romanya Savunma Bakanı Stefan Radu Oprea, saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, gemi mürettebatlarının yangınları kontrol altına aldığını bildirdi.

Romanya medyasında yer alan haberlere göre, Karadeniz'de Romanya'nın Sulina Kanalı yakınlarında dün gece üç ticari gemi İHA saldırılarının hedefi oldu. Romanya Başbakanı Luca Niculescu, saldırıların ardından Romanya Silahlı Kuvvetlerinin iki kez savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı. Romanya Savunma Bakanı Stefan Radu Oprea, saldırıya uğrayan gemilerin Yunanistan bayraklı petrol ve kimyasal madde tankeri Evia Petrol V ile Saint Kitts ve Nevis bayraklı dökme yük gemisi Marsol ve petrol ürünleri tankeri Ali Najafov olduğunu bildirdi.

Romanya Savunma Bakanlığı, Evia Petrol V ve Marsol gemilerinin Sulina Kanalı'nın sırasıyla 4 ve 5 deniz mili güneydoğusunda, Romanya karasularında vurulduğunu açıkladı. Oprea, saldırılarda ölen veya yaralanan olmadığını, gemilerde çıkan yangınların mürettebat tarafından kontrol altına alındığını belirtti.

"BU OLAYLAR KABUL EDİLEMEZ"

Romanyalı yetkililer, saldırılarda kullanılan İHA'ların kaynağını açıklamazken, olayların Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın doğrudan sonucu olduğunu belirtti. Romanya Başbakanı Niculescu, saldırılara ilişkin açıklamasında, "Bu olaylar kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalini oluşturuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın neden olduğu kötüleşen güvenlik durumunu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ise daha önce Ukrayna'ya komşu ülkeleri İHA'larla hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.

CUMA GÜNÜ DE BİR TİCARİ GEMİ HEDEF ALINDI

Romanya Savunma Bakanı Oprea, 13 Kasım Cuma gecesi de bir genel kargo gemisinin İHA saldırısına uğradığını, bu olayda da can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Romanya merkezli özel televizyon kanalı Digi24, saldırıya uğrayan geminin Palau bayraklı Larissa 1 olduğunu bildirdi.

Ekim ve kasım aylarında Karadeniz'de hedef alınan gemilerin önemli bölümünün Sulina Kanalı yakınlarında demirlediği veya kanala giriş çıkış yaptığı belirtildi.

ROMANYA, NATO MÜTTEFİKLERİNDEN DESTEK İSTEYECEK

Romanya Savunma Bakanı Oprea, salı ve çarşamba günleri Brüksel'de düzenlenecek savunma bakanları toplantısına katılacağını belirterek, NATO müttefiklerinden Karadeniz'deki güvenlik önlemlerinin artırılması için destek isteyeceğini açıkladı. Oprea, "Salı ve çarşamba günleri Brüksel'de mevkidaşlarımla yapılacak toplantıya katılacağım. Gözetleme uçaklarıyla gerçekleştirilecek devriyeler ve İHA'lara karşı mücadele ekipmanları aracılığıyla müttefiklerimizin dayanışmasına ihtiyacımız var" dedi.

Fransa, daha önce Romanya'nın askeri destek talebi üzerine Atlantique 2 deniz karakol uçağını geçici olarak Romanya'ya konuşlandırmıştı.

SULİNA KANALI, UKRAYNA'NIN İHRACATI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Tuna Nehri'ni Karadeniz'e bağlayan Sulina Kanalı, Romanya'nın önemli deniz taşımacılığı güzergahlarından biri olmasının yanı sıra Ukrayna'nın ihracatında da kullanılıyor. Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların artması, NATO üyesi Romanya ve Bulgaristan yakınlarındaki deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor.