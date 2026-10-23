Köstence'de Khoryv gemisine İHA saldırısında 1 denizci öldü, 3 kişi aranıyor

Romanya'nın Köstence kenti açıklarındaki ticari gemiye insansız hava aracı (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Romanya'nın Köstence kenti açıklarındaki Komor Adaları bayraklı, 10 Ukraynalı ve 3 Azerbaycanlı mürettebatı taşıyan bir ticaret gemisi saldırıya uğrayarak battı. Romanya ulusal haber ajansı Agerpres, sudan 9 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Bulgaristan Ulusal Televizyonu ise geminin İHA tarafından vurulduğunu belirtti. Kayıp durumdaki 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah Komor Adaları bayraklı Khoryv gemisi, Romanya karasuları yakınlarında bir insansız hava aracı saldırısına uğrayarak battı. Maalesef 1 denizci hayatını kaybetti ve 3 denizci daha aranıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan kurtarma ekiplerini tebrik ediyorum, onların müdahalesi olmasaydı can kaybı çok daha yüksek olurdu. Bu saldırı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının trajik sonuçlarının yeni bir örneğidir. Rusya'nın artık ABD ve Avrupa'nın barış girişimlerini ciddiye almasının, ateşkes önerilerini kabul etmesinin ve savaşı sona erdirmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.