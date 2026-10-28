Kremlin\'den Zelenski\'ye beklenmedik çağrı! "Putin\'le görüşmek istiyorsa..."

Kremlin, Zelenski’nin Putin ile doğrudan görüşme talebine Moskova adresini gösterdi. Uşakov, Putin’in, Zelenski’nin görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelmesi gerektiği yönündeki tutumunu yinelediğini belirtti.

STUBB VE STORE ARACILIK ETTİ

Uşakov, Putin’in salı günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Rus devlet kanalı Vesti’ye açıklama yaptı. Uşakov’a göre Stubb ve Store, görüşmede Zelenski’nin Putin ile doğrudan görüşme isteğini iletti.

“GÜVENLİK DAHİL TÜM KOŞULLAR SAĞLANACAK”

Putin’in bu talebe yanıtını aktaran Uşakov, “Sayın Devlet Başkanımız, Zelenski’nin doğrudan görüşmelerde bulunmayı gerçekten istemesi halinde Moskova’ya gelmesi gerektiğini yineleyerek, güvenlik de dahil olmak üzere gerekli tüm koşulların sağlanacağını belirtmiştir” dedi.