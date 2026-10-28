Kremlin'den Zelenski'ye beklenmedik çağrı! "Putin'le görüşmek istiyorsa..."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin müzakereler için dilerse Moskova’ya gelebileceğini açıkladı. Uşakov, böyle bir ziyarette güvenlik dahil gerekli tüm koşulların sağlanacağını söyledi. Uşakov’un aktardığına göre Zelenski’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme isteği, Finlandiya ve Norveç liderleri aracılığıyla Moskova’ya iletildi.
Kremlin, Zelenski’nin Putin ile doğrudan görüşme talebine Moskova adresini gösterdi. Uşakov, Putin’in, Zelenski’nin görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelmesi gerektiği yönündeki tutumunu yinelediğini belirtti.
STUBB VE STORE ARACILIK ETTİ
Uşakov, Putin’in salı günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Rus devlet kanalı Vesti’ye açıklama yaptı. Uşakov’a göre Stubb ve Store, görüşmede Zelenski’nin Putin ile doğrudan görüşme isteğini iletti.
“GÜVENLİK DAHİL TÜM KOŞULLAR SAĞLANACAK”
Putin’in bu talebe yanıtını aktaran Uşakov, “Sayın Devlet Başkanımız, Zelenski’nin doğrudan görüşmelerde bulunmayı gerçekten istemesi halinde Moskova’ya gelmesi gerektiğini yineleyerek, güvenlik de dahil olmak üzere gerekli tüm koşulların sağlanacağını belirtmiştir” dedi.
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