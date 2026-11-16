Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransız fenomen Maeva Ghennam, daha doğal bir görünüme kavuşmak için dudak dolgularını erittirmek istedi ancak işlem sonrası dudakları aşırı derecede şişti. Beklenmedik sonuçla karşılaşan fenomenin yaşadığı değişim, estetik müdahalelerin risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Fransız fenomen Maeva Ghennam, daha doğal bir görünüme kavuşmak için dudak dolgularını eritme kararı aldı ancak işlem sonrasında beklemediği bir durumla karşılaştı. Dudakları aşırı derecede şişen Ghennam'ın yaşadığı değişim, estetik müdahalelerin risklerini yeniden tartışmaya açtı.
DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE DÖNMEK İSTEDİ
Daha önce birçok kez estetik işlem yaptıran Maeva Ghennam, bu kez dudaklarındaki dolgudan kurtulmak istedi. Dudaklarının eski boyutlarına dönmesini amaçlayan fenomen, hyalüronik asit içeren dolgularını erittirmek için bir işlem yaptırdı.
Ancak Ghennam'ın dudakları, dolgu eritme amacıyla yapılan enjeksiyonların ardından beklenmedik şekilde şişti. Daha doğal bir görünüm elde etmek isterken yaşadığı bu değişim, fenomenin planlarını altüst etti.
DUDAKLARI AŞIRI DERECEDE ŞİŞTİ
İşlem sonrasında dudaklarında belirgin bir şişlik oluşan Ghennam'ın görünümü değişti. Yaşadığı durum, estetik uygulamalar sonrasında ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri yeniden gündeme taşıdı.
Dudak dolgularını eritmek için kullanılan enjeksiyonlar, bazı kişilerde geçici şişlik ve hassasiyete yol açabiliyor. Ancak şişliğin nedeni ve ciddiyeti, tıbbi değerlendirme yapılmadan kesin olarak belirlenemiyor.
ESTETİK İŞLEMLERİN RİSKLERİ TARTIŞILIYOR
Ghennam'ın yaşadığı olay, estetik müdahalelerin yalnızca uygulanırken değil, geri alınmaya çalışılırken de istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.
Fenomenin dudaklarındaki şişliğin ne kadar sürdüğü, tedavi görüp görmediği ve son sağlık durumuna ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
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