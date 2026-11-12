Amasra'da 65 işçi, ödenmeyen maaş ve ikramiyeleri için yer altında eylem yapıyor - Son Dakika
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Amasra'da 65 işçi, ödenmeyen maaş ve ikramiyeleri için yer altında eylem yapıyor

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Amasra\'da 65 işçi, ödenmeyen maaş ve ikramiyeleri için yer altında eylem yapıyor
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Bartın Amasra'daki özel maden ocağında 65 işçi, ödenmeyen maaş ve ikramiyeleri nedeniyle yer altında eyleme geçti. Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda bulunan işçiler, alacakları ödenene kadar ocaktan çıkmama kararı aldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında çalışan 65 işçi, 2 aydır maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle yer altında eylem başlattı. İşçiler, alacakları ödenene kadar ocaktan çıkmama kararı aldı.

Amasra'daki özel maden ocağında 2 vardiya halinde çalışan 65 işçi, eylül ve ekim aylarına ait maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle 10 gün önce iş bırakma eylemi başlattı. Maaşlarının 1 aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini isteyen işçiler, eylemlerini yer altında sürdürme kararı aldı. Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda bulunan madenciler, ocaktan çıkmayarak eylemlerine devam ediyor.

YER ALTINDA EYLEM SÜRÜYOR

Türkiye Maden-İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, yer altında 65 işçinin eylem yaptığını belirterek şöyle dedi:

"4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 65 maden işçisi ocaktan çıkmama kararı aldı. Kendileri ödenmeyen 1 aylık maaş ve ikramiyelerinin ödenmesini istiyor. Az önce yer altında eylem yapan arkadaşlarımızın yanına gittik. Sağlık durumları gayet iyi. Bu süreçten sonra işverenle görüşerek sorunu çözmek istiyoruz."

Kaynak: DHA
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