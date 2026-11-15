Exitcom atık pillerden lityum karbonatı geri kazanacak, ASPİLSAN bataryada kullanacak

Kocaeli merkezli Exitcom Recycling ile ASPİLSAN Enerji, ömrünü tamamlamış pillerden lityum karbonat geri kazanılması ve bu ham maddenin batarya hücresi üretiminde kullanılması amacıyla proje başlattı.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen Öncül Proje Programı kapsamındaki Güdümlü Projeler'in imza töreni Ankara'da gerçekleştirildi. 2025 yılı çağrısı kapsamında sanayi ve araştırma kuruluşlarını bir araya getiren programda, dört stratejik proje için imzalar atıldı.

Projeler arasında Kocaeli ile bağlantılı iki çalışma öne çıktı. Bunlardan biri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ortaklığında yürütülecek "Gıda Endüstrisi Atıklarından Protein İzolatı Üretimi" projesi oldu.

Diğer proje ise Exitcom Recycling ile ASPİLSAN Enerji ortaklığında hayata geçirilecek "Geri Kazanılmış Lityum Karbonatın Katot Aktif Malzeme Üretiminde Kullanılarak Batarya Hücrelerinde Kullanımı" çalışması olarak açıklandı.

Atık pillerden batarya üretiminde kullanılacak ham madde elde edilecek

Proje kapsamında Exitcom, ömrünü tamamlamış pillerin geri dönüşümünden elde edilen kara kütlelerden (black mass) lityum karbonat geri kazanacak. Elde edilen ham maddenin, ASPİLSAN Enerji tarafından yürütülen batarya hücresi üretiminde kullanılması hedefleniyor.

Batarya teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

İş birliğiyle atık pillerin geri dönüştürülerek bataryaların önemli bileşenlerinden katot aktif malzeme üretiminde değerlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin, batarya üretiminde ithal ham madde ihtiyacının azaltılmasına ve döngüsel ekonominin desteklenmesine katkı sunması bekleniyor.

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel de törendeki konuşmasında, vakfın temel hedefinin Türk firmalarının uluslararası rekabet gücünü teknoloji yoluyla artırmak olduğunu belirtti.

Türkiye'deki teknoloji kullanım düzeyinin orta seviyede bulunduğuna işaret eden Usluel, "Şu anda bir teknolojik proje yapıyorsanız, problem ne destek ne de yatırım" ifadelerini kullandı. Usluel, Güdümlü Projeler kapsamında geliştirilen yeni müşteri modelinin sanayinin ihtiyaç duyduğu dönüşümü hızlandıracağını kaydetti.