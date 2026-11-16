Bakan Kacır: 2030\'a kadar 5 milyar avronun üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 yılına kadar 100 milyon avronun üzerinde teknik destek ve uygun koşullu finansman sağlamayı, 5 milyar avronun üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi ve yıllık 20 milyon ton karbondioksit eş değerini aşan sera gazı emisyon azaltımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Industrial Transition Accelerator (ITA) tarafından düzenlenen ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı Resmi Lansmanı ve Mutabakat Zaptı (MoU) İmza Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayide yeşil dönüşüm hedefleri, düşük karbonlu üretime yönelik yatırımlar ve uluslararası finansman iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EKONOMİK İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR'

İklim değişikliğinin dünya üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturduğunu belirten Bakan Kacır, "Aşırı hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin artması, yükselen sıcaklıklar ve doğal kaynaklar üzerindeki giderek büyüyen baskı, ortak hareket etmenin aciliyetini açıkça ortaya koyuyor. Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması, enerjiyi üretme, mal ve hizmetleri ortaya koyma ve ekonomilerimizi organize etme biçimlerimizde köklü değişiklikler yapılmasını gerektiriyor. Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık 3'te 1'inden ve nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inden fazlasından sorumlu olan sanayi sektörü, küresel karbonsuzlaşma mücadelesinin merkezinde yer alıyor. Bu ölçekte emisyon azaltımı sağlanması, ileri temiz teknolojilerin benimsenmesi, düşük karbonlu enerji kaynaklarının daha yaygın kullanılması ve üretim süreçlerinin modernizasyonuyla desteklenen köklü bir sanayi dönüşümünü gerektiriyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR'

Türkiye'nin üretim altyapısı ve küresel değer zincirleriyle bütünleşmiş yapısı olduğuna dikkati çeken Bakan Kacır, "Güçlü üretim altyapısı ve küresel değer zincirleriyle yüksek düzeyde bütünleşmiş yapısıyla Türkiye açısından bu dönüşüm, önemli zorlukların yanı sıra büyük fırsatlar da sunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizi belirleyerek sanayimizin dönüşümüne yönelik açık ve uzun vadeli bir istikamet ortaya koyduk" dedi.

KARBONSUZLAŞMA YATIRIMLARI

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yürütülen çalışmalara değinen Bakan Kacır, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliği içerisinde demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerine yönelik düşük karbon yol haritalarını tamamladık. Cam, seramik, döküm ve kimya sektörlerinde de benzer çalışmalar devam ediyor. Bu yol haritaları, ilgili sektörlerin teknolojik seçeneklerini, yatırım ihtiyaçlarını ve emisyon azaltım senaryolarını ortaya koyuyor. Söz konusu çalışmalardan elde edilen bulgular, sanayide karbonsuzlaşma yatırımlarının ilerletilmesi için güçlü bir temel oluşturuyor" dedi.

'5 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNDE YATIRIMI HAREKETE GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) önemine değinen Bakan Kacır, platformun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu ortaklığıyla oluşturulduğunu belirterek, "Bu dönüşümün ölçeğini ve karmaşıklığını dikkate alarak, Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nu kurduk. Platform, düşük karbonlu sanayi üretimine yönelik yatırımları hızlandırmak amacıyla ulusal sanayi politikaları ile uluslararası kalkınma finansmanını bir araya getiriyor" dedi.

2030 yılı hedeflerini açıklayan Bakan Kacır, "2030 yılına kadar 100 milyon avronun üzerinde teknik destek ve uygun koşullu finansman sağlamayı, 5 milyar avronun üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi ve yıllık 20 milyon metrik ton karbondioksit eş değerini aşan sera gazı emisyon azaltımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu ölçekte yatırımın harekete geçirilmesi, ticari açıdan uygulanabilir projelerden oluşan güçlü bir proje portföyünün oluşturulmasını gerektiriyor" diye konuştu.

'PROJELER FİNANSMAN AŞAMASINA ULAŞMADAN ENGELLERLE KARŞILAŞIYOR'

Sanayide karbonsuzlaşma açısından yüksek potansiyel taşıyan birçok projenin finansman aşamasına gelmeden çeşitli güçlüklerle karşılaştığını belirten Bakan Kacır, "Teknolojik potansiyel açıkça ortaya konulmuş olsa dahi ticari uygulanabilirliğe, altyapı gereksinimlerine ve yatırım risklerine ilişkin belirsizlikler, projelerin nihai yatırım kararına ilerlemesini engelleyebiliyor. ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı, bu zorlukların aşılması amacıyla tasarlandı" ifadelerini kullandı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ODAKLANILACAK

Programın sanayi kuruluşlarıyla yakın iş birliği içerisinde yürütüleceğini belirten Bakan Kacır, "Program, önemli ölçüde emisyon azaltımı sağlama potansiyeline sahip, erken aşamadaki ticari ölçekli projeleri belirleyecek ve destekleyecek. Projelerin ilerlemesini engelleyen belirli sorunların çözümüne odaklanılacak. Sanayi liderleri, teknoloji sağlayıcıları, potansiyel müşteriler, finans kuruluşları ve kamu otoriteleri bir araya getirilerek uygulanabilir çözümler geliştirilecek" dedi.

'ÖZEL SEKTÖR SERMAYESİNİ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ'

'ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı'nın projelerin yatırıma hazırlık düzeyini artıracağını söyleyen Bakan Kacır, "Projelerin ticari uygulanabilirliğinin ve yatırıma hazırlık düzeyinin güçlendirilmesi sayesinde program, özel sektör sermayesinin çekilmesine katkı sağlayacak ve projelerin nihai yatırım kararlarına ulaşma sürecini hızlandıracak" diye konuştu.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ULUSAL ÖNCELİKLER ARASINDA

Bakan Kacır, öncesinde katıldığı 'COP31 Bilim Günü-Üst Düzey Oturumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bilimin gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu, iklim değişikliğinin şimdiden dünya genelinde yaşamları ve geçim kaynaklarını etkilediğini söyledi. Bakan Kacır, bilimin iklim değişikliğinin nedenlerini anlamaya, kritik gezegensel eşikleri aşma risklerini değerlendirmeye, ısınmayı sınırlandırmaya ve dayanıklılığı güçlendirme yollarını belirlemeye yardımcı olduğunu anlatarak, "Politika yapıcılar olarak sorumluluğumuz, harekete geçme kapasitemizin iklim değişikliğine dair bilimsel anlayışımıza ayak uydurmasını sağlamaktır. Bu durum, araştırma, inovasyon ve üretimi birbirine bağlayan ve çözümlerin geniş ölçekte yaygınlaştırılmasını hızlandıran sanayi ve teknoloji politikaları gerektirmektedir" diye konuştu.

Temiz enerji, elektrifikasyon ve yeşil sanayileşmenin COP31 Eylem Gündemi'nin merkezinde yer aldığına dikkati çeken Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"COP31 Başkanlığı, küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefi koymuştur. Türkiye, bu dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla bilimsel, teknolojik ve sınai kabiliyetlerini güçlendirmektedir. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz, yeşil dönüşümü ulusal önceliklerimiz arasına yerleştirmektedir. Sektöre özgü teknoloji yol haritaları, çelik, alüminyum, çimento ve kimyasallar dahil olmak üzere enerji yoğun sanayilerde araştırma ve inovasyona rehberlik etmektedir."