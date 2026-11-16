Antalya\'daki COP31 İklim Zirvesi\'nde 5 günde 100 ton atık toplanarak ayrıştırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, sıfır atık yönetiminde örnek oldu. Zirvenin yapıldığı bin 100 dönümlük alanda toplanan katı ve organik atıklar, geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. İç ve dış mekanlarda, metal, plastik, kağıt ve organik atıklar için üzerinde uyarı yazıları olan 600 adet kumbara atık ünitesi bulunuyor.

Antalya'daki COP31 Alanı'nın her metrekaresinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi dünyaya örnek oluyor. COP31'in yapıldığı Mavi ve Yeşil Bölge'de sadece ilk 5 günlük süreçte yaklaşık 100 ton atık toplandı. Toplanan atığın yüzde 80'i geri dönüşüm atığı, yüzde 20'si ise diğer atık olarak ayrıldı. Alan içindeki restoranlarda kullanılan yağlar da toplanıp lisanslı geri dönüşüm merkezine gönderiliyor ve yine alan içindeki jeneratörlerde biyodizel yakıt olarak kullanılıyor. Organik atıklar ise kompost gübre ile mamaya dönüştürülüyor.

İlk defa sıfır atık uygulaması bir COP alanı içerisinde yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Daire Başkanı ve COP31 Mekan İşleri Sorumlusu Mahmut Erdaş, "Bizi diğer COP'lardan ayıran en büyük özellik, ilk defa sıfır atık uygulamasının bir COP alanı içerisinde yapılması. Bu bizim için bir ilk oluyor" dedi. Mavi Bölge ile Yeşil Bölge'de atık getirme merkezleri olduğunu belirten Erdaş, "Bu atık getirme merkezlerinde hem kompost ünitelerimiz, aynı zamanda mutfaklardan çıkan, küvetlerde kalan atık yemeklerin gıda israfını engellemek adına kullandığımız hayvan kompost mama üniteleri. Burada bizim Mavi Bölge'de ve Yeşil Bölge'de toplam 600 adet iç mekan ve dış mekan atık ünitelerimiz, kumbaralarımız mevcut. Yine atık getirme merkezlerimizde ise 770 litre kapasiteye sahip atık konteynerlerimiz ve muhafazalarımız mevcut" dedi.

Atık yağlar, jeneratörlere biyodizel yakıt oluyor

COP31 Mekan İşleri Sorumlusu Erdaş, cam, plastik, metal, kağıt, kompozit ve organik atıkların kaynağında ayrıştırıldığını, alandaki atık merkezindeki işlemlerin ardından geri dönüşüm firmalarına gönderildiğini, evsel atıkların ise belediye bertaraf tesislerine taşındığını anlattı. Erdaş, "Atık yağlarımız yine lisanslı firmamız tarafından toplanmakta ve şu an alan içerisindeki enerji ihtiyacımız biyodizel yakıtlı jeneratörler tarafından karşılanmakta. Buradaki lisanslı firma tarafından alınıp biyodizel yakıta çevrilerek alan içerisinde de yine yakıt olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

COP31 alanı sıfır atık belgesi almaya hak kazandı

COP31 alanındaki sıfır atık uygulamasıyla ilgili sayısal verileri paylaşan Erdaş, "Bugüne kadar 100 tona yakın atık toplandı. Yüzde 80'i sıfır atık kapsamında ilgili geri dönüşüm firmalarına gönderildi, yüzde 20'lik kısmı da belediyelerin bertaraf tesislerine gönderildi" dedi. Erdaş, katı atık yönetimi konusunda olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "İnsanları heyecanlandırıyor ve tüm dünya üzerinde bir farkındalık oluşturdu. Şu an 196 ülkeden gelen ziyaretçilerimiz var, gençlerimiz var, çocuklarımız var. Bizim temel amacımız, burada bu farkındalığı oluşturmak ve bir sonraki COP'a da miras olarak aktarmak. COP31 organizasyonu başlamadan önce alanda yürütmüş olduğumuz faaliyetler kapsamında yine COP31 alanına sıfır atık belgesini almaya hak kazandık. Bu da bizim için onur verici bir durum" dedi.

Çöpler elektrikli araçlarla toplanıyor

COP31'in iç ve dış mekanlardaki atıklar, Mavi ve Yeşil bölgelerin kapanmasından sonra temizlik ekipleri tarafından gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında özel elektrikli araçlarla toplanıyor. Toplanan organik atıklar, kompost gübre ve sokak hayvanlarına mama olarak işleniyor. Sadece ilk 5 günlük süreçte toplam 1,5 ton organik ürün elde edildi. Reaktör kazanı içerisinde yer alan ısıtıcı sistemler sayesinde, herhangi bir bakteri veya enzim kullanılmadan kompost üretimi yapılıyor. Tüketilen gıdalardan kalan yemek atıkları da işlenerek hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor.

COP31 Katı Atık Merkez görevlisi Efe Öztürkan sistemi şöyle tanıttı:

"COP31 alanından elde edilen atıkları burada biz gübre haline getiriyoruz. Burada çok aşamalı işlemlerden geçiyorlar ve bu işlemlerin sonucunda, özellikle tarım arazilerine ve ağaçlara olmak üzere dağıtıma götürüyoruz. Organik atıklar ayrıca sokak hayvanları için kedi köpek maması haline getiriliyor."

Sıfır atık uygulamasına ziyaretçilerden övgü

COP31 Alanı içinde katı atık ayrıştırılması, alana gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından övgü aldı. COP31'e gözlemci statüsüyle İngiltere'den gelen Elizabeth Anne Girling, "Sıfır atığa ulaşmak son derece önemli. Atıkların ayrıştırılması gerçekten çok önemli. Bence buradaki kutuların üzerindeki etiketleme son derece net" dedi. Üniversitesi öğrencisi Eylül Turan ise, "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı iklim zirvesinde böyle bir uygulama olması çok güzel. Hem böylelikle atıkların ayrıştırılması, insanlarda farkındalık oluşturması, aynı zamanda da bunların hayvanlar için dönüştürülmesi ya da bitkiler için gübre olarak kullanılması gerçekten çok önemli" yorumunu yaptı.

"Günde 18 litre yağ kullanıyoruz"

Mavi Bölge'deki bir restoranın şefi Aryen Mede, mutfaklarında günde 18 litre yağ kullandıklarını, günün sonunda da atık yağı, alan yönetimine teslim ettiklerini söyledi. Mede, "Bu yağlar da buradaki alanda biyodizele dönüştürülüp jeneratörlerde enerji olarak kullanılıyor. Totalde tüm restoran gruplarıyla beraber, Yeşil ve Mavi bölgelerdeki 120'ye yakın işletmenin tüm atık yağları, etkinlik sonrasında toparlanıp gün içerisinde bizim birleştirdiğimiz ve biriktirdiğimiz bidonlarda muhafaza ediyoruz. Daha sonra bunlar toplanıp lisanslı firma tarafından biyodizele dönüştürülüyor. Bu da mevcut alanda bize enerji olarak geri dönüyor" dedi.