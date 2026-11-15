Yemen hükümet güçleri Husilerin baskısıyla Babülmendep'ten Aden'e yöneldi - Son Dakika
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Yemen hükümet güçleri Husilerin baskısıyla Babülmendep'ten Aden'e yöneldi

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Yemen hükümet güçleri Husilerin baskısıyla Babülmendep\'ten Aden\'e yöneldi
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Yemen'de hükümete bağlı güçler, Husilerin baskısıyla Babülmendep Boğazı çevresinden çekilip Aden'e yöneldi. Boğazın Husi kontrolüne geçmesi, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik güvenlik endişelerini artırdı.

(ANKARA) - Yemen'de uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen hükümete bağlı güçler, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı çevresinden çekildiklerini açıkladı. Bölgenin Husilerin kontrolüne geçmesi, Kızıldeniz üzerinden uluslararası deniz taşımacılığına yönelik güvenlik endişelerini artırdı.

Batı medyasında yer alan habere göre, Yemen'de hükümete bağlı güney güçleri, ülkenin güneybatısındaki Babülmendep Boğazı'na hakim bölgelerden çekilerek, hükümetin merkezi olan Aden'e doğru yeniden konuşlanma kararı aldı. Yemen Güney Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Güney Silahlı Kuvvetleri, Taiz vilayetinin batısındaki Zübab Havalimanı ve Babülmendep bölgesinden kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılması operasyonunun başlatıldığını duyurur. Bu adım, başkent Aden ve komşu vilayetlerin güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesi, cephe hatlarının güçlendirilmesi ve mevcut tehditlerle mücadele edilmesi amacıyla atılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BABÜLMENDEP BOĞAZI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Yemen hükümetine bağlı güçlerin çekilmesiyle Babülmendep Boğazı'na hakim bölgenin Husilerin kontrolüne geçmesi, küresel deniz ticareti açısından yeni riskleri gündeme getirdi. Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendep Boğazı, özellikle Asya ile Avrupa arasında Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirilen petrol, emtia ve ticari mal taşımacılığının en önemli güzergahlarından biri olarak kabul ediliyor.

İran'ın Arap Yarımadası'nın diğer tarafındaki Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini aksatmaya devam ettiği bir dönemde Husilerin Babülmendep çevresindeki kontrolünü güçlendirmesinin, Körfez ülkelerinin petrol ihracatı ve uluslararası deniz taşımacılığı üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

HUSİLERİN İLERLEYİŞİNİN ARDINDAN HÜKÜMET GÜÇLERİ ÇEKİLDİ

Yemen'in başkenti Sana dahil ülkenin kuzeyindeki geniş bölgeleri kontrol eden Husiler, eylül ayında Kızıldeniz kıyılarının tamamını ele geçirmek amacıyla güneye doğru ilerlemeye başlamıştı. Husilerin Babülmendep Boğazı'na yaklaşmasının ardından hükümet güçleri, ekim ayında stratejik kıyı bölgelerini yeniden ele geçirmek için askeri operasyon başlatmıştı.

Ancak Husilerin güneyde hükümetin kontrolünde bulunan bölgelere yönelik baskısını artırması üzerine hükümete bağlı güçler, Aden ve çevresindeki vilayetlerin güvenliğine öncelik vererek Babülmendep çevresinden çekilme kararı aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Yemen'de 2022 yılında Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından yeniden şiddetlenen çatışmalar, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın bölgesel etkileriyle birlikte genişledi. Husiler, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı ve ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı.

Husilerin Suudi Arabistan'daki limanları, havalimanlarını ve devlet petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesisleri hedef alan saldırıları, ülkedeki hava ulaşımında ve petrol sevkiyatında aksamalara neden oldu. Saldırılarda, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki önemli petrol ihracat merkezlerinden Yenbu da hedef alındı. Suudi Arabistan ise saldırılara karşılık olarak Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenledi.

TAİZ'DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Yemen'in batısındaki Taiz bölgesinde çatışmalar şiddetlenirken, insani koşullar da kötüleşmeye devam ediyor. Son çatışmalar nedeniyle Yemen genelinde yaklaşık 300 bin kişinin yerinden edildiği, bunların yaklaşık yarısının Taiz kentinde bulunduğu bildirildi. Kuşatma altındaki kente insani yardım malzemelerinin ulaştırılamadığı ve sivillerin kentten ayrılamadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
PolitikaEkonomiHükümetEnerjiYemenDünyaSon Dakika

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