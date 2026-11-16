COP31 Başkanı Kurum, Antalya'da parlamentolara adil iklim finansmanı çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31 Başkanı Kurum, Antalya'da parlamentolara adil iklim finansmanı çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 Başkanı Kurum, Antalya\'da parlamentolara adil iklim finansmanı çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

COP31 Başkanı Kurum, Antalya'da düzenlenen parlamenter toplantıda adil iklim finansmanı için çağrı yaptı. Kurum, iklim politikalarının yasalara ve bütçelere yansıması gerektiğini, parlamentoların bu süreçte kilit rol oynadığını belirtti.

??????? (AA) – ???????????? 31-? ??????????? ??? ?? ????????? ??????? (COP31), ??????? ?????????? ?????, ?????????????????? ? ????????? ??????? ?????? ????? ????? ?????? ? ????????????? ???????? ???????, ??????? ???????????? ?? ?????? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ?????????????? ????, ??? ? ??? ???? ???????????, ? ????????????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????.

«??? ?????????? ??????? ???????, ??????? ???????? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ?????????????? ????, ??? ??? ??????????, ? ???????????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????», – ?????? ?????, ???????? ?? ????????????? ??????? ? ?????? ???????? ????????? ??? ?? ????????? ???????, ???????????? ? ????? ?? ?????? ? ???????.

?? ?????? ????????, ?????? ?????? COP31 ??? ???????????, ? ? ??????? ??????? ??????????? ??????????????? ??????. ?? ???????, ??? ? ?????? ??????????? ??????? ??????? ???? ?????????? ? ????????????, ?????????, ?????????????? ????????????? ???????????, ??????? ??????, ??????, ???????? ? ???????????? ????????.

????? ???????, ??? ????????? ????????? ??????? ??????????, ??????????????, ????????? ?????????, ?????? ????????, ???????????? ???????, ????????? «???? ???????», ? ????? ???????? ????? ? ????????.

?? ??????????, ??? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ?????? ??????????? ? ??????????? ? ?????? ?????? ???????, ?????????? ????????? ?????????, ??????????? ?????????????? ???????? ? ????? ?? ?????????? ???????????? ???????.

??????? ???????, ??? ?????? ? ???? ??????????? ?????? ???? ???????????. «? ???????????? ?????????????? ????? ????????? ?????????????? ??? ????? ?? ????? ????????? ?????????, ??????? ??????? ?????????? ?????????? ? ????? ? ????? ??????? ????, ???????????????? ? ???????», – ?????? ??.

— ??????? ???? ?????? ???? ?????, ? ????? ????? ????? ???????????

????????, ??? ???????????????? ?????? ?? COP31 ???????? ?? ???? ???????? ????????? – ???????, ?????????? ?????????? ? ???????????? ?????????, – ????? ???????, ??? ?????? ?????? ??????????? ??? ??? ?????????????????? ???????? ?????? ???????.

?? ??????? ???????? ?? ??, ??? ??????????? ?????? ????? ???? ??????????? ???????????. ?? ??? ??????, ?????? ?????????? ???? ?? ????? ??????? ? ????????????? ????????, ??????????????? ?????????, ???????? ? ??????????????, ? ????? ?????????????? ???????, ? ???????? ?? ?????????? ????????????.

????? ??????????, ??? ????????? ????? ???????, ????????? ??? ??? ????????, ??????????.

«??????? ?? ?????? ?????? ???? ?????, ? ????? ????? ????? ???????????. ? ?????? ?????? ???? ???????, ??????????? ? ???? ????????. ?????? ???, ? ??????? ????? ???? ???? ????, ? ??? ?????. ?????? ???????? ???????????? ?????? ????????, ???????????? ????? ???????, ??????? ?????????????? ? ???? ??????????????? ?? ?????? ???????????? ?????? ????? ????? ????????? ????????. ?? ????? ???? ??????? ??????, ?? ??? ???? ?????????????? ?????? ???????????», - ?????? ??.

?????? ????? ?????????, ??? ?????????? ?????, ????? ? ?????? ??????? ? ????????????? ????????, ? ??????? ??? ????????? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ???????. «??? ?????????? ??????? ???????, ??????? ???????? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ?????????????? ????, ??? ??? ??????????, ? ???????????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????»,- ??????? ???????.

?????? ???, ?? ??? ??????, ????????????? ? ??????, ?????? ? COP ???????????? ??????????. «?? ?? ?????, ????? ??????????, ???????????? ? ???????, ???????? ???? ? ?????? ??????????????? ?????. ????????? ? ????, ????? ???? ??????????? ? ?????????? ???????, ?????????????? ??????????????? ? ??????????????? ?????, ? ????? ????????? ???????? ?????????? ? ????? ?????», – ?????? ???????.

— ????????? ?? ?????????????? ????????????? ???????????????? ?????????????

???????????? COP31 ????? ????? ??????, ??? ?????????? ???? ?????? ? ????? ?????? ? ?????????? ??????? ????? ???????? ????????? ????????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ????.

?? ????????, ??? ? 2021 ???? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ??????????, ??? ????? ?????? ???????? ???? ??? ?????????? ?????? ? ????? ???? ??????? ? ?????????? ????????????? ???????.

?? ?????? ??????, ????????? ??????? ? ??????? ?????? ?????? ?? ????????? ???????, ????????? ??????????? ? 2025 ????, ???????? ????????????? ???????? ??????? ???? ???????? – ?? ?????????? ???????? ? ????????? ? ????????? ??????? ?? ???????????? ????????????, ??????? ???????? ?????????, ????????????? ????????, ? ????? ???????? ?????? ?????????? ? ???????.

??????? ???????, ??? ????????? ????? ????? ????? ??????? ??????, ??????? ????? ??????????????, ?????????? ???????? ?????? ????????????? ???????????? ??????? ??????? ??????, ? ??? ???????? ??????? ???? ??????? ??????????????? ??????? ??? ???????????? ?????????????. ????? ????, ?? ?????? ?????? ???? ?????????? ????????, ? ???????????? ? ???????? ?????? ?????????????? ????????????, ?????????? ? ????????.

?? ?????? ??????, ??????? ???????????? ???????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ????, ????????? ??????? ????????????? ???? ????????? ???? ???? ????????? ?????? ????????? ? ????? ?????? ??????????????? ??????? ???????????? ? ???????????? ??????????.

«?????? ????????? ? ???????????????? ?????? (???) ?? ??????? ? ??????? ?????????????? ?? 55 ?????. ? ?????? ??? ?????????????? ??????????? ??????. ?????? ??? ? ????????????? ???????? ?????? ??? ????????? ?? ?????????????? ????????????? ???????????????? ?????????????, ? ???????????? ????? ????? ?????????????? ??????????????? ? ?? ??????????? ?? ???????????? ??????», – ?????? ???????.

— ???????????? ?????? – ??????? ???????

????? ????? ??????????, ??? ?????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ????????????? ?????? ?? ?????? ? ???????? ?????????? ????????????? ??????????????? ???????.

?? ??? ??????, ???? ?????????????? ?????????? ? ????????????? ???????? ????????????????? ?????? ???????? 63%. ??????? ????? ??????, ??? ? ?????? ???????????? ?????????????? ????????? ?????? ?? 2040 ???? ?????????? ???? ??????? ????????????? ???????? ????????? ? ???????? ?????????? ?? 175 ????????.

?????? ? ????????? ????????, ????? ???????, ??? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????. ????? ????????????? 6 ??????? 2023 ???? ? ?????????? ? ????????? ????????????? ? ???????????? ??????? ?????? ???? ????????? ????????????? ? ?????????????? 455 ???. ????????, ??????? ????? ????, ???????? ???? ? ???????????? ?????????.

?? ??? ??????, ???? ??????? ???????? ?????? ???????? ???????????? ???? ? ???????? ???????????? ???????? ???????.

??????? ???????, ??? ??? ?????????????? ????? ???????????? ??????????? ??????????? ? ??????????????, ????????????? ????, ???????, ???????? ? ?????, ? ????? ???????? ??????? ??? ???????????? ?????.

«???????????? ?????? – ??????? ????? ??????? ???????, ??? ????????? ????????? ??????. ?????????? ???????????? ????????????? ????????????? ? ???????????????, ?????? ???????????? ???????, ? ????? ???????????????? ??????????????? ????? ? ????????? ?????????. ?????? ???? ?????? ? ???????????? ????????? ???????, ?? ?????????? ????, ????????????? ? ???????????? ?? ????????????? ???????.

??????????? ???? ???????????? ?????????? ? ??? ???????? ? ? ?????? ?????????? «???? ???????». ??????, ??????? ??? ?????????? ??????? ????? ???????, ??????????? ????????? ??????? ????????? ????? ???????? ? ????? ?? ????????????? ???????. ?? ??????? ???? ?????? ????: ??? ?????????? ?????????? ??????????? ????????????????, ??????? ?????? ??????, ??????? ??????, ?????????????? ? ???????? ?????? ??????????? ? ????? ???????????», – ?????? ?????.

?? ??????????, ??? ???????????? ? ???????? ??????????????, ??????? ????? ?????????? ??????????, ????? ???????? ?????? ???????????? ????? ????????.

?? ?????? ????????, ?? ?????????? COP31 ????? ????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ??????: ????????? ??????????? ??????????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????????, ???????? ???????, ???????????? ?? ????????? ???????????? ???????, ? ????? ??????? ????? ??????? ? ?????? ?????? ????????, ??????????, ?????????? ???????? ? ???????????? ?????????????.

«?? ????? ???????, ??? ??? ??????? ???????? ?? ????????. ???????? ? ???, ????? ??????????????? ?????????? ?????????????? ??? ????????????? ??????????. ?????????? ?????????? ? ????? ??????????, ????????? ????? ? ??????? ??????????? ? ?????????????, ??????????? ???????? ???????? ? ????? ?????? ????????? ? ?????? ????? ? ??????? ???????? – ??? ??? ??????? ????? ???????? ? ???????? ???????????», – ???????? ???????.

Kaynak: AA
PolitikaAntalyaEnerjiGüncelCOP31DünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Yaşı 52 oldu ama huyu değişmedi Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Yaşı 52 oldu ama huyu değişmedi! Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı!
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
15:35
Galatasaray’dan sürpriz karar Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:41:32. #.0.2#
SON DAKİKA: COP31 Başkanı Kurum, Antalya'da parlamentolara adil iklim finansmanı çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android