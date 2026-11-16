COP31 Başkanı Kurum, Antalya\'da parlamentolara adil iklim finansmanı çağrısı yaptı

COP31 Başkanı Kurum, Antalya'da parlamentolara adil iklim finansmanı çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 Başkanı Kurum, Antalya'da düzenlenen parlamenter toplantıda adil iklim finansmanı için çağrı yaptı. Kurum, iklim politikalarının yasalara ve bütçelere yansıması gerektiğini, parlamentoların bu süreçte kilit rol oynadığını belirtti.
??????? (AA) – ???????????? 31-? ??????????? ??? ?? ????????? ??????? (COP31), ??????? ?????????? ?????, ?????????????????? ? ????????? ??????? ?????? ????? ????? ?????? ? ????????????? ???????? ???????, ??????? ???????????? ?? ?????? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ?????????????? ????, ??? ? ??? ???? ???????????, ? ????????????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????.
«??? ?????????? ??????? ???????, ??????? ???????? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ?????????????? ????, ??? ??? ??????????, ? ???????????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????», – ?????? ?????, ???????? ?? ????????????? ??????? ? ?????? ???????? ????????? ??? ?? ????????? ???????, ???????????? ? ????? ?? ?????? ? ???????.
?? ?????? ????????, ?????? ?????? COP31 ??? ???????????, ? ? ??????? ??????? ??????????? ??????????????? ??????. ?? ???????, ??? ? ?????? ??????????? ??????? ??????? ???? ?????????? ? ????????????, ?????????, ?????????????? ????????????? ???????????, ??????? ??????, ??????, ???????? ? ???????????? ????????.
????? ???????, ??? ????????? ????????? ??????? ??????????, ??????????????, ????????? ?????????, ?????? ????????, ???????????? ???????, ????????? «???? ???????», ? ????? ???????? ????? ? ????????.
?? ??????????, ??? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ?????? ??????????? ? ??????????? ? ?????? ?????? ???????, ?????????? ????????? ?????????, ??????????? ?????????????? ???????? ? ????? ?? ?????????? ???????????? ???????.
??????? ???????, ??? ?????? ? ???? ??????????? ?????? ???? ???????????. «? ???????????? ?????????????? ????? ????????? ?????????????? ??? ????? ?? ????? ????????? ?????????, ??????? ??????? ?????????? ?????????? ? ????? ? ????? ??????? ????, ???????????????? ? ???????», – ?????? ??.
— ??????? ???? ?????? ???? ?????, ? ????? ????? ????? ???????????
????????, ??? ???????????????? ?????? ?? COP31 ???????? ?? ???? ???????? ????????? – ???????, ?????????? ?????????? ? ???????????? ?????????, – ????? ???????, ??? ?????? ?????? ??????????? ??? ??? ?????????????????? ???????? ?????? ???????.
?? ??????? ???????? ?? ??, ??? ??????????? ?????? ????? ???? ??????????? ???????????. ?? ??? ??????, ?????? ?????????? ???? ?? ????? ??????? ? ????????????? ????????, ??????????????? ?????????, ???????? ? ??????????????, ? ????? ?????????????? ???????, ? ???????? ?? ?????????? ????????????.
????? ??????????, ??? ????????? ????? ???????, ????????? ??? ??? ????????, ??????????.
«??????? ?? ?????? ?????? ???? ?????, ? ????? ????? ????? ???????????. ? ?????? ?????? ???? ???????, ??????????? ? ???? ????????. ?????? ???, ? ??????? ????? ???? ???? ????, ? ??? ?????. ?????? ???????? ???????????? ?????? ????????, ???????????? ????? ???????, ??????? ?????????????? ? ???? ??????????????? ?? ?????? ???????????? ?????? ????? ????? ????????? ????????. ?? ????? ???? ??????? ??????, ?? ??? ???? ?????????????? ?????? ???????????», - ?????? ??.
?????? ????? ?????????, ??? ?????????? ?????, ????? ? ?????? ??????? ? ????????????? ????????, ? ??????? ??? ????????? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ???????. «??? ?????????? ??????? ???????, ??????? ???????? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ?????????????? ????, ??? ??? ??????????, ? ???????????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????»,- ??????? ???????.
?????? ???, ?? ??? ??????, ????????????? ? ??????, ?????? ? COP ???????????? ??????????. «?? ?? ?????, ????? ??????????, ???????????? ? ???????, ???????? ???? ? ?????? ??????????????? ?????. ????????? ? ????, ????? ???? ??????????? ? ?????????? ???????, ?????????????? ??????????????? ? ??????????????? ?????, ? ????? ????????? ???????? ?????????? ? ????? ?????», – ?????? ???????.
— ????????? ?? ?????????????? ????????????? ???????????????? ?????????????
???????????? COP31 ????? ????? ??????, ??? ?????????? ???? ?????? ? ????? ?????? ? ?????????? ??????? ????? ???????? ????????? ????????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ????.
?? ????????, ??? ? 2021 ???? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ??????????, ??? ????? ?????? ???????? ???? ??? ?????????? ?????? ? ????? ???? ??????? ? ?????????? ????????????? ???????.
?? ?????? ??????, ????????? ??????? ? ??????? ?????? ?????? ?? ????????? ???????, ????????? ??????????? ? 2025 ????, ???????? ????????????? ???????? ??????? ???? ???????? – ?? ?????????? ???????? ? ????????? ? ????????? ??????? ?? ???????????? ????????????, ??????? ???????? ?????????, ????????????? ????????, ? ????? ???????? ?????? ?????????? ? ???????.
??????? ???????, ??? ????????? ????? ????? ????? ??????? ??????, ??????? ????? ??????????????, ?????????? ???????? ?????? ????????????? ???????????? ??????? ??????? ??????, ? ??? ???????? ??????? ???? ??????? ??????????????? ??????? ??? ???????????? ?????????????. ????? ????, ?? ?????? ?????? ???? ?????????? ????????, ? ???????????? ? ???????? ?????? ?????????????? ????????????, ?????????? ? ????????.
?? ?????? ??????, ??????? ???????????? ???????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ????, ????????? ??????? ????????????? ???? ????????? ???? ???? ????????? ?????? ????????? ? ????? ?????? ??????????????? ??????? ???????????? ? ???????????? ??????????.
«?????? ????????? ? ???????????????? ?????? (???) ?? ??????? ? ??????? ?????????????? ?? 55 ?????. ? ?????? ??? ?????????????? ??????????? ??????. ?????? ??? ? ????????????? ???????? ?????? ??? ????????? ?? ?????????????? ????????????? ???????????????? ?????????????, ? ???????????? ????? ????? ?????????????? ??????????????? ? ?? ??????????? ?? ???????????? ??????», – ?????? ???????.
— ???????????? ?????? – ??????? ???????
????? ????? ??????????, ??? ?????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ????????????? ?????? ?? ?????? ? ???????? ?????????? ????????????? ??????????????? ???????.
?? ??? ??????, ???? ?????????????? ?????????? ? ????????????? ???????? ????????????????? ?????? ???????? 63%. ??????? ????? ??????, ??? ? ?????? ???????????? ?????????????? ????????? ?????? ?? 2040 ???? ?????????? ???? ??????? ????????????? ???????? ????????? ? ???????? ?????????? ?? 175 ????????.
?????? ? ????????? ????????, ????? ???????, ??? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????. ????? ????????????? 6 ??????? 2023 ???? ? ?????????? ? ????????? ????????????? ? ???????????? ??????? ?????? ???? ????????? ????????????? ? ?????????????? 455 ???. ????????, ??????? ????? ????, ???????? ???? ? ???????????? ?????????.
?? ??? ??????, ???? ??????? ???????? ?????? ???????? ???????????? ???? ? ???????? ???????????? ???????? ???????.
??????? ???????, ??? ??? ?????????????? ????? ???????????? ??????????? ??????????? ? ??????????????, ????????????? ????, ???????, ???????? ? ?????, ? ????? ???????? ??????? ??? ???????????? ?????.
«???????????? ?????? – ??????? ????? ??????? ???????, ??? ????????? ????????? ??????. ?????????? ???????????? ????????????? ????????????? ? ???????????????, ?????? ???????????? ???????, ? ????? ???????????????? ??????????????? ????? ? ????????? ?????????. ?????? ???? ?????? ? ???????????? ????????? ???????, ?? ?????????? ????, ????????????? ? ???????????? ?? ????????????? ???????.
??????????? ???? ???????????? ?????????? ? ??? ???????? ? ? ?????? ?????????? «???? ???????». ??????, ??????? ??? ?????????? ??????? ????? ???????, ??????????? ????????? ??????? ????????? ????? ???????? ? ????? ?? ????????????? ???????. ?? ??????? ???? ?????? ????: ??? ?????????? ?????????? ??????????? ????????????????, ??????? ?????? ??????, ??????? ??????, ?????????????? ? ???????? ?????? ??????????? ? ????? ???????????», – ?????? ?????.
?? ??????????, ??? ???????????? ? ???????? ??????????????, ??????? ????? ?????????? ??????????, ????? ???????? ?????? ???????????? ????? ????????.
?? ?????? ????????, ?? ?????????? COP31 ????? ????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ??????: ????????? ??????????? ??????????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????????, ???????? ???????, ???????????? ?? ????????? ???????????? ???????, ? ????? ??????? ????? ??????? ? ?????? ?????? ????????, ??????????, ?????????? ???????? ? ???????????? ?????????????.
«?? ????? ???????, ??? ??? ??????? ???????? ?? ????????. ???????? ? ???, ????? ??????????????? ?????????? ?????????????? ??? ????????????? ??????????. ?????????? ?????????? ? ????? ??????????, ????????? ????? ? ??????? ??????????? ? ?????????????, ??????????? ???????? ???????? ? ????? ?????? ????????? ? ?????? ????? ? ??????? ???????? – ??? ??? ??????? ????? ???????? ? ???????? ???????????», – ???????? ???????.
Sizin düşünceleriniz neler ?