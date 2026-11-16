Adana Yumurtalık'ta kadın girişimci ata toprağında avokado bahçesi kurdu - Son Dakika
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Adana Yumurtalık'ta kadın girişimci ata toprağında avokado bahçesi kurdu

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Adana Yumurtalık\'ta kadın girişimci ata toprağında avokado bahçesi kurdu
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Adana Yumurtalık'ta 15 yıl yenilenebilir enerji sektöründe çalıştıktan sonra ata topraklarına dönen kadın girişimci, 50 dönümlük araziyi avokado bahçesine dönüştürdü. Girişimci, 5 dönümde guava yetiştirirken kadınlara da istihdam sağlıyor.

ADANA'da 15 yıl yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösterdikten sonra ailesine olan vefa borcunu ödemek için ata topraklarına dönen kadın girişimci Özen Özer (52), çiftçilik yapmaya başladı. Çukurova'nın bereketli topraklarında istihdam ettiği kadınlarla avokado ve guava gibi alternatif ürünler yetiştiren Özer, "Çocuklarıma nasıl emek veriyorsam bu bahçeye de aynı aşkla ve sevgiyle sahip çıkıyorum. Kadınlar hayatın her alanında olmalı" dedi.

Kentte 15 yıl yenilenebilir enerji sektöründe güneş enerjisi sistemleri kurulumu ve satışı yapan girişimci Özen Özer, sektör değiştirerek çiftçilik yapmaya karar verdi. Kentin sahil kesimi olan Yumurtalık ilçesinde atalarına ait topraklara geri dönen 4 çocuk annesi Özer, kentte yaygın olarak üretilen narenciye, pamuk ve karpuzun dışında farklı ürün arayışına girdi. Severek tükettiği avokadonun üretimini yapmaya karar veren Özer, 3 yıllık çalışmalarının ardından ilk ürünlerini almaya başladı. Verim elde edince 50 dönümlük arazisini avokado bahçesine dönüştüren Özer, 5 dönümlük alanda ise guava gibi tropikal meyveler yetiştirmeye başladı. Özer, avokadodan yıllık 30-40 ton rekolte elde ettiğini belirtti.

'ATALARIMA VEFA BORCUMU ÖDEMEK İSTEDİM'

Atalarına olan vefa borcunu ödemek için çiftçiliğe başladığını dile getiren Özer, "Bu topraklar bana atalarımdan yadigar. Geçmişime olan özlemim ve onların bu topraklara verdiği değeri yaşatma isteğimle bir şekilde vefa borcumu ödemek istedim. Çocukluğumdaki anılarım ve atalarımın geçmişte bıraktığı izler beni yeniden bu topraklara sürükledi. Tropikal meyveler ülkemizde çok yaygın bulunmuyor. Ben de katma değeri yüksek, ithal ikamesi sağlayabilecek bir ürünü ülkemize kazandırmak istedim. Şehir hayatından ve bu çalışma düzeninden zamanla sıkıldım. Annemin ve babamın doğup büyüdüğü, atalarımın iz bıraktığı topraklara dönerek burada yaşamaya ve çiftçilik yapmaya karar verdim. Amacım, bu bahçeyi yeniden hayata geçirmekti" dedi.

'BAHÇEYE AŞKLA VE SEVGİYLE SAHİP ÇIKIYORUM'

Çocuklarına verdiği emeği ürünlerine de yansıttığını aktaran Özer, "Çocuklarımı yetiştirip büyüttüm. Onlar da belirli bir yaşa gelince kendimi bir boşlukta hissettim. Şimdi çocuklarımın devamı olarak gördüğüm bu avokadolarla ben de yeniden hayat bulmaya çalışıyorum. Bahçeyle ilgilenirken hiç zorlanmıyorum. Çocuklarıma nasıl emek veriyorsam bu bahçeye de aynı aşkla ve sevgiyle sahip çıkıyorum. Klasik tarım ürünlerinin dışına çıkarak farklı bir ürün yetiştirmek, örnek olmak ve fayda sağlamak istedim. Ailece, özellikle çocuklarımla avokadoyu severek tüketiyoruz. Ben de sevdiğim bir ürünü yetiştirmek istedim. Böylece hem farklı bir tarım alanına yöneldim hem de atalarımın emeğini ve bu topraklardaki izlerini yaşatmayı hedefledim" diye konuştu.

'KADINLAR HAYATIMIZIN HER ALANINDA OLMALI'

Kadınları istihdam etmek istediğini ifade eden Özer, "Bahçemde kadınlara iş imkanı sunmak istedim. Bir kadın girişimci olarak diğer kadınlara yol açtığımı ve onlara bir ekmek kapısı araladığımı düşünüyorum. Kadın istihdamına her zaman öncelik verdim. Kadınlar hayatın her alanında olmalı. Biz kadınlar hayatın her alanında var olmalıyız. İstedikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben de burayı kendi emeğimle hayata geçirdim. Kadınların azim ve kararlılıkla her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Yumurtalık'tan halkımıza bir köprü kurarak avokadoyu sofralarına ulaştırmak istedik. Buranın havası bana çok iyi geliyor. Etrafımız yeşilliklerle çevrili. Ön tarafta Akdeniz'in mavi serinliği, arka tarafta ise ormanın nefesi var. Bütün bunları içime çektikçe kendimi gençleşmiş hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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