Yeşil Düşünce Derneği \'Kömüre Veda\' kampanyasıyla COP31\'de güçlü müzakere bekliyor

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANTALYA) – Telefonu şarj etmekten bilgisayar kullanmaya kadar günlük yaşamın parçası olan elektrik tüketiminin kömürle bağlantısına dikkati çekmek amacıyla "Kömüre Veda" kampanyasını başlatan Yeşil Düşünce Derneği, COP31 müzakerelerinde fosil yakıtlardan çıkış için somut adımlar atılması çağrısı yaptı. Derneğin Proje Koordinatörü Özge Doruk, zirvenin ilk haftasında beklenen ilerlemenin sağlanamadığını, ikinci haftada daha güçlü bir müzakere yönetimi beklediklerini söyledi.

Antalya'da düzenlenen COP31'de, ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yeşil Düşünce Derneği Proje Koordinatörü Özge Doruk, zirvenin ilk haftasını, ikinci haftaya ilişkin beklentilerini ve dernek koordinasyonunda başlattıkları "Kömüre Veda" kampanyasını anlattı.

Yeşil Düşünce Derneği'nin diğer 16 sivil toplum kuruluşuyla birlikte İklim Ağı'nın bir parçası olduğunu belirten Doruk, ağ olarak müzakereleri takip ettiklerini ve COP31 sürecine ilişkin beklentileri doğrultusunda savunuculuk yaptıklarını söyledi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR BAŞKANLIK VE MÜZAKERE YÖNETİMİ BEKLİYORUZ"

İlk haftada hedeflere ulaşılması konusunda bekledikleri ilerlemenin sağlanamadığını ifade eden Doruk, Bakanlar düzeyindeki görüşmelerin de yapılacağı ikinci haftanın daha yoğun geçmesini beklediklerini söyledi.

Doruk, müzakerelerin verilen ve beklenen taahhütlere ulaşılabilecek bir noktada tamamlanmasını umduklarını söyledi.

Türkiye'nin COP31 başkanlığını, Avustralya'nın ise müzakerelerin başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Doruk, iki ülkenin sürecin başındaki motivasyonunu ilk hafta boyunca yeterince göremediklerini dile getirdi. Doruk, "Her ikisinden de aslında süreçle alakalı daha güçlü bir başkanlık ve müzakere yönetimi sergilemelerini ve bu süreçte de bir yön vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"ADİL GEÇİŞTE KAPSAYICILIK VE FİNANSMAN" VURGUSU

Doruk, Belem'deki önceki COP sürecinde kabul edildiğini belirttiği "adil geçiş mekanizması"na ilişkin müzakerelerde de henüz somut sonuçlara ulaşılamadığını söyledi.

Mekanizmanın mevcut rapor ve uygulamaların derlenmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Özge Doruk, kapsayıcılık, iklim adaleti, finansman ve tüm paydaşların katılımının mekanizmada güçlü biçimde yer almasını istediklerini ifade etti. Doruk, nasıl bir yol haritası izleneceğinin de netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

İlk hafta ortaya çıkan metinleri bu açıdan zayıf bulduklarını söyleyen Özge Doruk, ikinci haftada sivil toplumun ve süreçten doğrudan etkilenen halkların taleplerinin dinlenmesi çağrısında bulundu.

"KREDİ YOLUYLA DEĞİL, HİBE YOLUYLA VERİLMESİ"

İklim değişikliğine uyum ve uyum finansmanının da müzakerelerin önemli başlıkları arasında bulunduğunu aktaran Doruk, gelişmiş ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin tutumunun beklentileri karşılamadığını savundu. Doruk, finansmanın nasıl sağlanacağına ilişkin net bir çıktı bulunmadığını, kamu finansmanı sağlanması konusundaki çekincelerin süreci tıkadığını savundu.

Yıllık 120 milyar dolarlık uyum finansmanı hedefine ulaşılması gerektiğini söyleyen Doruk, desteğin gelişmekte olan ülkelere "kredi yoluyla değil, hibe yoluyla verilmesi" gerektiğini vurguladı. Doruk, süreçte özel sektör ve bankaların yanı sıra kamu bankalarının da rol alması gerektiğini belirtti.

ELEKTRİFİKASYON HEDEFİNİN FOSİL YAKITLARLA İLİŞKİSİ NETLEŞTİRİLMELİ

Doruk, Türkiye başkanlığında ortaya konulduğunu belirttiği, 2035 yılına kadar elektrifikasyon oranını yüzde 35'e çıkarma hedefinin olumlu bir yönü olduğunu ancak bu hedefin hangi enerji kaynaklarıyla karşılanacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Elektrifikasyonun ne ölçüde yenilenebilir enerjiyle sağlanacağının ve fosil yakıtlarla ilişkisinin net olmadığını ileri süren Doruk, "Fosil yakıtlardan çıkış sürecini de içine alacak şekilde bir netleştirilme bekliyoruz" dedi.

Brezilya'nın fosil yakıtlardan çıkışa ilişkin sunduğunu belirttiği küresel yol haritasının, Türkiye ve Avustralya tarafından sahiplenilmesi gerektiğini dile getiren Doruk, ikinci haftada bu konuda somut adımlar beklediklerini söyledi.

Doruk, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi doğrultusunda bilimsel verilerin müzakerelerde ve sonuç metinlerinde dikkate alınması gerektiğini de vurguladı.

"KÖMÜRE VEDA" KAMPANYASI BAŞLATILDI

COP31 devam ederken Yeşil Düşünce Derneği koordinasyonunda "Kömüre Veda" kampanyasını başlattıklarını açıklayan Doruk, Antalya'nın çeşitli bölgelerindeki reklam panolarında kampanyanın mesajlarının görülebileceğini anlattı.

Kampanyayla kömürün yalnızca çıkarıldığı veya elektrik üretiminde kullanıldığı bölgeleri ilgilendiren bir mesele olmadığını anlatmayı amaçladıklarını belirten Doruk, telefon, dizüstü bilgisayar ve çamaşır makinesi gibi elektrikli cihazların kullanımı üzerinden kömürün günlük yaşamla bağlantısına dikkati çektiklerini aktardı.

Doruk, hazırladıkları internet sitesinde, yurttaşların günlük elektrik kullanımlarıyla bağlantılı kömür tüketimini görebildiğini, yenilenebilir enerji seçenekleri ve bu konuda yapılabilecekler hakkında bilgi edinebildiğini bildirdi.

Kampanyanın zirvenin ardından da süreceğini belirten Doruk, "COP süresince ve daha sonrasında devam edecek bir kampanya sürecimiz şu anda başlamış durumda" dedi.