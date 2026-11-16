Kacır, COP31'de Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'na destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kacır, COP31'de Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'na destek çağrısı yaptı

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Bakan Kacır, COP31'deki Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda umut vadeden projelerin duyuru sonrası uygulamada zorlandığını belirtti. Kacır, erişilebilir finansman ve risk paylaşımı gerektiğini söyleyerek Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'na destek çağrısı yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayinin dönüşümünün yatırım yapılabilir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Umut vadeden birçok proje, duyuru aşamasından uygulamaya geçişte zorluklarla karşılaşıyor. Bu engellerin aşılması, erişilebilir finansmanı, etkili risk paylaşımını, daha güçlü proje hazırlık süreçlerini, temiz enerjiye ve gerekli altyapıya güvenilir erişimi gerektiriyor." dedi.

Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yeşil Sanayileşme Üzerine Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Yeşil sanayileşmenin, iklim eylemi ve ulusal kalkınma açısından stratejik öncelik olduğuna işaret eden Kacır, Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nın, hükümetleri, sanayiyi, finans kuruluşlarını ve uluslararası ortakları somut işbirliği alanları etrafında bir araya getirmek için fırsat sunduğunu söyledi.

Kacır, görüşmelerde üç önceliğin öne çıktığını belirterek, "İlk olarak sanayi dönüşümünü yatırım yapılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Umut vadeden birçok proje, duyuru aşamasından uygulamaya geçişte zorluklarla karşılaşıyor. Bu engellerin aşılması, erişilebilir finansmanı, etkili risk paylaşımını, daha güçlü proje hazırlık süreçlerini, temiz enerjiye ve gerekli altyapıya güvenilir erişimi gerektiriyor." diye konuştu.

Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun önemine işaret eden Kacır, platformun, paydaşları ulusal öncelikler etrafında bir araya getirdiğini, sanayinin yatırım ihtiyaçlarını uluslararası finansman ve uzmanlıkla buluşturduğunu anlattı.

Kacır, ikinci başlığın, sıfıra yakın ve düşük emisyonlu sanayi ürünleriyle döngüsel malzemeler için pazarlar oluşturulması olduğunu kaydederek, "Yatırım kararları, gelecekteki talebe duyulan güvene bağlıdır. Kamu alımları, güvenilir satın alma taahhütleri ve destekleyici politika çerçeveleri bu güvenin oluşmasına katkı sağlayabilir. Standartların daha uyumlu hale getirilmesi ve şeffaf emisyon hesaplamaları da ticareti kolaylaştırabilir, üreticiler ve alıcılar açısından belirsizliği azaltabilir." ifadelerini kullandı.

Bu çabalar kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçları da dahil olmak üzere değer zincirlerinin tamamında karşılanabilirliğin ve rekabet gücünün dikkate alınması gerektiğini bildirenKacır, "Ülkeler farklı politika yaklaşımları izlerken diyalog ve karbon hesaplama yöntemlerinde daha fazla uyum, etkili iklim eylemini ve rekabetçi bir pazarı destekleyebilir. Bu işbirlikleri, açık ve adil ticareti desteklerken ulusal koşullara, kalkınma önceliklerine ve politika tercihlerine tam anlamıyla saygı göstermelidir. Finansmana, teknolojiye ve teknik uzmanlığa erişimin önemli bir sorun olmaya devam ettiği en az gelişmiş ülkelere özel önem verilmelidir." diye konuştu.

Kacır, 12 Kasım'da başlatılan En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması'nın, ulusal önceliklerin ortaklıklar ve proje geliştirme desteğiyle buluşturulmasına yardımcı olabileceğini bildirerek, "Bu önceliklerin tamamında bilimsel araştırma ve teknolojik yenilik kritik öneme sahip olacaktır. Görevimiz, umut vadeden çözümlerin ticari ölçekte uygulanabilir hale gelmesine ve bunlara ihtiyaç duyan sanayiler ile ülkeler için erişilebilir olmasına yardımcı olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nın hükümetleri bu çabaya katılmaya davet ettiğini, iş dünyasının, yatırımcıların, finans kuruluşlarının ve diğer paydaşların katkılarını memnuniyetle karşıladığını anlatan Kacır, "Sizleri mutabakatı desteklemeye, COP31 sonrasında da uygulanmasını ilerletebilecek somut adımlar ve ortaklıklar belirlemeye davet ediyorum. Yatırımları nasıl harekete geçirebileceğimiz, güvenilir talebi nasıl oluşturabileceğimiz ve bu üç öncelik kapsamında işbirliğini nasıl güçlendirebileceğimiz konusunda önerilerinizi dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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