C40 Cities Genel Müdürü Sarfatti, COP31\'de kentlerin rolünün güçlendirilmesini istedi

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANTALYA) - İklim kriziyle mücadele ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik kurulan C40 Cities'in Siyasi Strateji ve Savunuculuktan Sorumlu Genel Müdürü Caterina Sarfatti, COP31'de kentlerin iklim politikalarının uygulanmasındaki rolünün güçlendirilmesini istedi. Sarfatti, "Adil bir geçiş mekanizmasına ihtiyacımız var. Bunun çözümlere odaklanması ve hayata geçirilmesi için kentlerin masada olması gerekiyor" dedi.

Caterina Sarfatti, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kentlerin iklim müzakerelerindeki yerini ve konferanstan beklentilerini değerlendirdi.

Müzakere salonlarında alınan kararlarla insanların günlük yaşamları arasındaki bağlantının kentler aracılığıyla kurulabileceğini belirten Sarfatti, şöyle konuştu:

"Bu salonlarda yaşananları insanların günlük yaşamlarıyla gerçekten ilişkilendirmek istiyorsanız, eksik halka kentlerdir. Kentler; ulaşım, enerji, kentsel gelişim, atık yönetimi, çalışanların ve ailelerin desteklenmesi alanlarında her yıl düzenli ve hızlı adımlar atıyor. Burada, COP'ta, müzakerelere yıllık bir eylem önerisi getirmeye karar veren 70 belediye başkanıyla birlikteyiz. Kentler her yıl COP'a gelerek 2050'de ya da 2030'da ne yapacaklarını değil, gelecek 12 ayda ne yapacaklarını ve geride kalan 12 ayda neler yaptıklarını anlatıyor."

"DAHA FAZLA ORTAKLIĞA VE KENTLERİN ROLÜNÜN TANINMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Kentlerin her yıl ortaya koyduğu çalışmaların, uygulamaya odaklanan bir iklim konferansının nasıl olabileceğini gösterdiğini ifade eden Sarfatti, şunları söyledi:

"Her yıl sürdürülen bu eylemler, gerçekten uygulamaya odaklanması halinde COP'un nasıl olabileceğini göstermek için COP'a sunduğumuz armağan. Bu nedenle kentlerin ve hükümetlerin bu çabada müttefik olması, kentlerin COP'ların merkezinde yer alması çok önemli. Bazı ilerlemeler görüyoruz ancak çok daha fazla ortaklığa, kentlerin rolünün çok daha fazla tanınmasına ve yerelde hayata geçirilebilir uygulamaların nasıl olması gerektiğini tartışabileceğimiz daha fazla alana ihtiyacımız var."

"ADİL BİR GEÇİŞ MEKANİZMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Müzakerelerden bekledikleri sonuçların başında adil geçişin geldiğini belirten Sarfatti, enerji dönüşümünün, iklim etkilerine karşı dayanıklılığı artıran çalışmaların ve iklim alanındaki diğer adımların çalışanlar, aileleri ve toplum açısından adil ve hakkaniyetli olması gerektiğini vurguladı.

Kentlerin bu alanda halihazırda istihdam programları yürüttüğünü, çalışanlar ve toplumla birlikte politikalar ve uygulamalar geliştirdiğini anlatan Sarfatti, şöyle devam etti:

"Kentlerin oynayacağı çok önemli bir rol var. Bu nedenle müzakerelerden çıkacak eylem odaklı mekanizmada kentlerin rolünün tanınması gerekiyor. Adil bir geçiş mekanizmasına ihtiyacımız var. Bunun çözümlere odaklanması ve hayata geçirilmesi için kentlerin masada olması gerekiyor."

"IPCC'NİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI KORUMAMIZ GEREKİYOR"

İkinci önceliklerinin bilimin rolü olduğunu dile getiren Sarfatti, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) çalışmalarının korunması çağrısında bulundu. Sarfatti, şunları kaydetti:

"IPCC'yi korumamız gerekiyor. IPCC'nin yürüttüğü çalışmaları korumamız gerekiyor. Mart ayında IPCC'nin kentlere ilişkin raporunun yayımlanmasını bekliyoruz. Bu, temel önemde bir bilimsel çalışma olacak. Bu COP'un söz konusu çabaları daha ileriye taşımasını ve bu alanı daha fazla korumasını umuyoruz."

TEMİZ ELEKTRİFİKASYON TAAHHÜDÜ ÇAĞRISI

Konferanstan elektrifikasyon konusunda da sonuç beklediklerini belirten Sarfatti, COP başkanlığının bu yönde çaba gösterdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Elektrifikasyon konusunda bir taahhüde ihtiyacımız var. Temiz elektrifikasyon konusunda bir taahhüde ihtiyacımız var ki kentler, sahada zaten yürüttükleri binaların ve ulaşımın elektrifikasyonu çalışmalarını hayata geçirmek için daha fazla destek ve yetkiye sahip olabilsin."