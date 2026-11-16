TÜREB Başkanı Erden, COP31'de Türkiye'nin bölgesel enerji işbirliği rolünü vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TÜREB Başkanı Erden, COP31'de Türkiye'nin bölgesel enerji işbirliği rolünü vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜREB Başkanı Erden, COP31\'de Türkiye\'nin bölgesel enerji işbirliği rolünü vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TÜREB Başkanı Erden, COP31 etkinliğinde Türkiye'nin bölgesel enerji işbirliğinde önemli rol üstlenebileceğini söyledi. Erden, enerji dönüşümü için önümüzdeki 14 senede 500 milyar dolarlık finansman gerektiğini, şebeke yatırımlarının ise kritik olduğunu belirtti.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin enerji bağlantıları ve stratejik konumuyla bölgesel enerji işbirliğinde önemli rol üstlenebileceğini söyledi.

Erden, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31 kapsamında Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve TÜREB işbirliğinde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin temel hedefinin Türkiye'nin bölgesel enerji işbirliği ve elektrik ticareti alanındaki imkanlarını uluslararası paydaşlarla paylaşmak olduğunu dile getiren Erden, Türkiye'nin bu alanda önemli roller üstlenebileceğini vurguladı.

Erden, COP31'in öncelikli gündemlerinden elektrifikasyonun yanı sıra işbirliğinin de önemli bir başlık olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası kuruluşların yöneticileri, enerji ve çevre bakanları, diplomatlar, yatırımcılar ve finans kuruluşlarını bir araya getirerek yeni ortaklıkların geliştirilmesini amaçlıyoruz." dedi.

Etkinlikte özellikle Türkiye'nin enerji alanında yakın işbirliği içinde olduğu ülkelerin temsilcilerini ağırladıklarını belirten Erden, uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla Türk yatırımcıları bir araya getirerek rüzgar enerjisinin bölgesel işbirliğine sağlayabileceği katkıları değerlendirmek istediklerini anlattı.

"Enerji dönüşümü için şebeke yatırımları kritik önemde"

Erden, enerji dönüşümünün yalnızca yenilenebilir enerji santrallerinin kurulmasıyla tamamlanamayacağını, üretilen elektriğin tüketicilere ulaştırılması için iletim ve dağıtım şebekelerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Elektrikli araçlar, veri merkezleri, deniz suyunun arıtılması, ısıtma ve soğutma sistemleri ile sanayide elektrifikasyonun elektrik talebini dönüştürdüğüne dikkati çeken Erden, şöyle konuştu:

"Enerji dönüşümü yalnızca santral kurmaktan ibaret değil üretimden tüketime kadar bütüncül bir planlama gerekiyor. Türkiye'nin doğu-batı enerji bağlantılarındaki konumu, bölgesel elektrik ticareti ve enerji işbirliği açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu değişimin enerji altyapısı ve piyasa mekanizmalarıyla birlikte planlanması gerekiyor."

Erden, elektrik talebinin gelecekte hangi alanlarda ve ne ölçüde artacağının doğru öngörülmesinin ulusal enerji stratejileri açısından önem taşıdığını dile getirerek, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın şebeke esnekliği ve depolama ihtiyacını beraberinde getirdiğini anlattı.

Türkiye'nin ulusal enerji planında 130 bin megavatın üzerinde depolama kapasitesinin öngörüldüğüne işaret eden Erden, enerji sisteminin tüm bileşenlerinin eş güdüm içinde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerjide finansman vurgusu

Enerji dönüşümünde finansmanın önemli bir başlık olduğunu belirten Erden, uluslararası ve yerli finans kuruluşlarının yatırımcılarla ve karar vericilerle doğrudan iletişim kurmasının projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını söyledi.

Erden, finans kuruluşlarının yatırımların finanse edilebilirliğine ilişkin değerlendirmelerinin ve geri bildirimlerinin düzenlemelerin şekillenmesinde önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece yenilenebilir santral üretimleri için öngörülen yatırım tutarı 100 milyar dolar. Tamamını dikkate aldığımız zaman 500 milyar dolarlık bir dönüşüm finansmanına ihtiyaç var. Bu, önümüzdeki 14 seneyi dikkate aldığımız zaman çok büyük bir yatırım. Rüzgar kurulumu, şebeke ve talep tarafını, tüketim tarafını finanse etmek için çok önemli adımlar atmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de hem Bakanlığımızın hem devletin diğer kurumlarının üzerine düşen çok önemli görevler var."

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiGüncelŞebekeŞebekeCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
11:58
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti! 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
11:44
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:11:19. #7.12#
SON DAKİKA: TÜREB Başkanı Erden, COP31'de Türkiye'nin bölgesel enerji işbirliği rolünü vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android