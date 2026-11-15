UNFCCC İcra Sekreteri Stiell COP31\'de taktiksel gecikmelerden kaçınılmasını istedi

ANTALYA, 15 Kasım (Xinhua) -- BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı müzakerecilerine en zorlu konuları hızla ele alma ve taktiksel gecikmelerden kaçınma çağrısında bulundu.

Stiell cumartesi günkü açıklamasında, "Her kelime ve her cümle üzerinde anlaşmaya varmak zor ancak hayati önem taşıyan bir iş. Tüm taraflar uzlaşmadan ortak başarı elde edilemez" dedi.

Stiell, COP31'de temiz enerji, dayanıklı altyapı, daha yeşil sanayi ve afetlere dayanıklılık yoluyla uluslararası anlaşmalar ile reel ekonomi arasında köprü kurmayı amaçlayan somut iklim inisiyatiflerinin ivme kazandığını söyledi.

İcra Sekreteri, küresel iklim mücadelesini kazanmanın aynı zamanda spor, eğlence ve kültür gibi alanlar aracılığıyla milyarlarca insanın günlük yaşamına ulaşmayı gerektirdiğini belirtti.

Stiell, "İklim etkilerini ve çözümlerini, insanların daha iyi sağlık koşulları, iyi iş imkanları, uygun fiyatlı güvenli enerji gibi ihtiyaçlarıyla ve spor gibi hobileriyle daha iyi ilişkilendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

COP31, küresel iklim çabalarını taahhütlerden somut uygulamaya dönüştürmeye, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanını artırmaya, uyum ve temiz enerjiye geçiş sürecine odaklanıyor.

Antalya'da düzenlenen konferans, 20 Kasım'da sona erecek.