Amasra'da 70 maden işçisinden bir kısmı bir aylık maaşın ardından ocağa kapandı - Son Dakika
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Amasra'da 70 maden işçisinden bir kısmı bir aylık maaşın ardından ocağa kapandı

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Amasra\'da 70 maden işçisinden bir kısmı bir aylık maaşın ardından ocağa kapandı
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki Hattat Enerji'ye ait kömür ocağında çalışan 70 işçi, maaş ve ikramiyelerini alamayınca 11 gün önce iş bırakıp kendini ocağa kapattı. Şirket dün 62 bin 500 TL'lik bir aylık maaşı yatırdı ancak işçilerin bir kısmı ocakta eylemi sürdürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki özel bir maden ocağında çalışan 70 işçi, maaş ve ikramiyelerini alamadığı gerekçesiyle iş bırakarak, kendilerini maden ocağına kapattılar.

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Köyü'nde bulunan Hattat Enerjiye ait kömür ocağında çalışan sabah saat 08: 00-16: 00 ve 16: 00-24: 00 vardiyasında çalışan yaklaşık 70 işçi, iş bırakarak, kendilerini ocağa kapattı. Eksi 580 kodundan çıkmayan işçi ve sendika yöneticileri ile maden ocağı yetkilileri arasında eylemin bitirilmesi için görüşme başlatıldı. Üretimin durduğu ocağa gece vardiyasında çalışan maden işçileri de arkadaşlarına destek olmak için maden ocağına geldi. Jandarma tarafından ocak çevresinde güvenlik tedbiri alırken, ocak önüne gelen gece vardiyasındaki işçiler içeriye alınmadı.

İçeri alınmamalarına ve maaşların ödenmemesine tepki gösteren maden işçileri, ocak önünde yaptıkları açıklamada ise ocak yöneticilerinin kendilerine yılbaşına kadar da para alamayacakları söylendiğini kaydetti. Madenciler, aylardır ödenmeyen maaşlar nedeniyle icralık olduklarını ve maaşlar yatana kadar eyleme devam edeceklerini kaydetti.

Madenciler, 11 gün önce 2 aylık maaş ödemelerinin yapılmaması sonucunda iş bırakma eylemi yapmaya başlamış, eylemin ardından ise yapılan görüşmelerde şirket işçilerin 1 aylık maaşı olan 62 bin 500 TL'yi dün itibariyle yatırdı. 1 aylık ödemeleri hesaplarına yatırılması sebebiyle işçilerin bir kısmı kendini 1 Nolu maden ocağına kapatarak hak arayışını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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