Kurum, 102 liderin katıldığı COP31'in tarihinin en kalabalık COP'u olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kurum, 102 liderin katıldığı COP31'in tarihinin en kalabalık COP'u olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurum, 102 liderin katıldığı COP31\'in tarihinin en kalabalık COP\'u olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki Türkiye Pavilyonu'nda COP31'in tarihin en kalabalık COP'u olduğunu söyledi. Kurum, hedeflere ilişkin karar taslağının ülkelere gönderildiğini, COP31'i 102 liderin ziyaret ettiğini açıkladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm dünya bugün Türkiye'den, Antalya'dan Türkiye'nin sesini dinliyor, sözünü merak ediyor. Biz de bu merakı boşa çıkarmayacağız." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'nda Mavi Bölgede yer alan Türkiye Pavilyonu'nu ziyaret etti.

Burada konuşan Kurum, COP31'in ilk haftasının geride bırakıldığını, ilk haftada liderlerin ülke beyanlarını açıkladıklarını anımsattı.

COP31 Başkanlığı olarak Eylem Gündemi'nin hedefler başlığı altında olduğunu, bu hedeflere ilişkin örtü kararlar alacaklarını belirten Kurum, bu çerçevede örtü kararın taslağını bugün hazırladıklarını ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi dahilinde ülkelere bu kararın taslağını gönderdiklerini aktardı.

Kurum, "Şimdi buna ilişkin görüşleri alacağız. Düzeltmelerle atmak istediğimiz adımları, kararlılığımızı tekrar ortaya koyacağız." diye konuştu.

Tarihinin en kalabalık COP'unun yaşandığını vurgulayan Kurum, COP31'i 102 lider, 300'ü aşkın bakan, delegeler, müzakere ekipleri, iklim elçileri, bilim insanları ve sanatçıların ziyaret ettiğini söyledi.

"Fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda adım atalım"

Kurum, farkındalığı ortaya koyabilmenin, çocuklar ve gelecek adına bir şeyler yapabilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Hava sıcaklığının daha çok arttığı dünyada herkesin sorumluluk alıp, bu kapsamda projeler yapması gerektiğini belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrifikasyonda adım atalım, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda adım atalım, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışında adım atalım. Emine Erdoğan Hanımefendi'yle başlattığımız, bugün dalga dalga büyüyen sıfır atık anlayışını tüm dünyaya, tüm şehirlere yaygınlaştıralım istiyoruz. En önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dış politikada barıştan, huzurdan, güvenden yana diplomasisini biz de iklim değişikliğiyle tüm dünyaya duyuralım istiyoruz. Bunu duyurduğumuza inanıyorum. Tüm dünya bugün Türkiye'den, Antalya'dan Türkiye'nin sesini dinliyor, sözünü merak ediyor. Biz de bu merakı boşa çıkarmayacağız. Her zaman olduğu gibi o kararlılığı ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki o başarı hikayesini, nasıl deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin konutu teslim ettiysek, nasıl her afet sonrası milletimizin yanına koştuysak, burada iklim değişikliğiyle mücadelede aynı kararlılığı, aynı duruşu sergileyeceğiz."

Türkiye Pavilyonu'nda medeniyetin izlerinin tanıtıldığını anlatan Kurum, burada bir başarı hikayesi yazmak istediklerini, insanların Antalya'dan ayrılırken bir şeylerin değiştiğini demelerini istediğini ifade etti.

Azerbaycan Pavilyonu'nda konuşan Bakan Kurum, Azerbaycan'ın COP29'daki tecrübesini, birikimini, başarılarını taçlandırmak istediklerini söyledi.

Kurum, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle hazırlandık. COP31'de Azerbaycan'ın bayrağını, Türkiye'nin bayrağını daha da yukarıya taşıyacağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de İlham Aliyev'in ortaya koyduğu kardeşlik hukukunu daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, Avustralya ve Birleşmiş Milletler pavilyonlarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA
Murat KurumDiplomasiEkonomiAntalyaTürkiyeGüncelEnerjiCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt "CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu Oğlundan bahsederken konuşamadı Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı
Beyoğlu’nda halıya sarılı bulunan Kalkan’ın son görüntüleri çıktı Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 20:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kurum, 102 liderin katıldığı COP31'in tarihinin en kalabalık COP'u olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android