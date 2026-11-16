E-Mobilite Derneği Başkanı Sayar, Türkiye'de 500 bin elektrikli araç olduğunu söyledi

Avrasya E-Mobilite Derneği Başkanı Haluk Sayar, Türkiye'nin otobüs üretip dünyaya sattığını belirterek, "Elektrikli otobüsler ile elektrikli ağır vasıtalar da Türkiye'de üretilerek, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir." dedi.

Sayar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğince (IAEE) Antalya'da düzenlenen IAEE COP 2026 Sempozyumu'nda AA muhabirine, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının hızla yaygınlaştığını söyledi.

Elektrikli araç kullanımının Türkiye'de kısa sürede 15 binden 500 binlere ulaştığını kaydeden Sayar, "Yaklaşık 500 bin elektrikli araç Türkiye'de yollarda. Toplam 14 milyon araç stokumuz var, bunun 500 bini bu sene itibarıyla elektrikli araç haline geldi. Elektrikli araçların şarj soketleri de çok önemli. Türkiye'de 50 bine yakın şarj soketi oluştu, bunların yüzde 40'ı hızlı şarj." diye konuştu.

Türkiye'de satılan her 100 aracın 20'sinin elektrikli olduğuna dikkati çeken Sayar, beş sene içinde bu dönüşümün çok hızlı olacağını ifade etti.

Çevrenin, havanın korunmasının önemine işaret eden Sayar, "Elektrikli araç kullanımı son 2 senede inanılmaz bir ivmeyle ve katlayarak arttı. Satışlar çok hızlı ilerliyor. İçten yanmalı motorlu araçlar yerinde dururken elektrikli araç satışları artıyor. Elektrikli araçları fosil yakıtlardan üretilen elektrikle şarj ederseniz çevreci araç olmaz. Dolayısıyla yenilenebilir enerji ve elektrikli araçların gelişimi birlikte olmalı. Elektrikli araçlarda yenilenebilir elektrik kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Ağır vasıta araçların da dönüşümü önemli"

Sayar, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında önemli konuların müzakere edildiğine değindi.

Türkiye'nin girişimiyle 50'nin üzerinde ülkenin destek verdiği bir mutabakatın sağlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Sayar, şöyle devam etti:

"2035'te araçlarda yüzde 35 elektrik kullanımına yönelik bir gelişim oldu. Şu anda yüzde 23'lerdeyiz. Bütün ülkeler bunda mutabık kalırsa, elektrifikasyonla ilgili projeler hayata geçirilecek ve elektrikli araçların önü daha da açılacak. Elektrikli araç kullanımında dünyada başı çeken Çin var. Sonrasında en büyük pazar Avrupa Birliği, ardından ABD ve diğer ülkeler gelmektedir. Türkiye de dünyadaki elektrikli araç pazar payına yakın bir durumda. Dünyada satılan toplam araçların yüzde 20'si elektrikli hale gelmiştir."

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile güzel giriş yaptığını belirten Sayar, başka firmaların da Türkiye'de elektrikli araçlar üreterek, farklı ülkelere ihraç ettiğini belirtti.

Sayar, Türkiye'nin ağır vasıta, otobüs ve kamyon üretiminde öne çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"En çok kilometreyi ağır vasıta araçlar yapıyor, en çok emisyona sebep oluyor. Otomobillerin dönüşmesi önemli ama bundan sonra ağır vasıtaların, kamyonların ve otobüslerin elektrifikasyonu çok önemli olacaktır. Türkiye, otobüs üretip dünyaya satıyor. Türkiye, otobüs üretiminde Çin, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından 5. sırada. Elektrikli otobüsler ile elektrikli ağır vasıtalar da Türkiye'de üretilerek, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir. Elektrikli otobüslerle elektrikli ağır vasıtalar da Türkiye'de üretilerek, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir. Coğrafi yapı nedeniyle demir yolları hızlı gelişemediği için otobüs üretiminde çok tecrübeliyiz. Artık fosil yakıtlardan temiz ve yenilenebilir enerjiye, elektriğe doğru geçiş için önümüz daha açık."

Sayar, Türkiye'nin 2025'te 6 ton üzeri yaklaşık 17 bin 600 otobüs ürettiğini söyledi.