Baoding heyeti COP31'de yenilenebilir enerjinin payını yüzde 71 olarak açıkladı - Son Dakika
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Baoding heyeti COP31'de yenilenebilir enerjinin payını yüzde 71 olarak açıkladı

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Baoding heyeti COP31\'de yenilenebilir enerjinin payını yüzde 71 olarak açıkladı
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Baoding heyeti, COP31'deki Çin pavyonunda düzenlenen etkinlikte kentin düşük karbonlu kalkınma deneyimlerini paylaştı. Belediye Başkan Yardımcısı Liu Xiaomeng, yenilenebilir enerjinin kentin toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 71'ini karşıladığını belirtti.

ANTALYA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Baoding kentinden bir heyet, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) Çin pavyonunda etkinlik düzenledi. Kentin düşük karbonlu kalkınma yaklaşımlarını tanıtan heyet, geleneksel sektörlerde yeşil dönüşüm sürecine ve kültürel miras ile sürdürülebilir kalkınmanın entegrasyonuna yönelik çalışmalara dikkat çekti.

"Ekolojik Koruma ve Kırsal Canlanma" temalı etkinlikte bir araya gelen Baoding ve bağlı ilçelerinden temsilciler, endüstriyel dönüşüm, emisyon azaltımı ve yeşil kalkınma alanındaki yerel deneyimlerini paylaştı.

Baoding Belediye Başkan Yardımcısı Liu Xiaomeng, Çin'in iklim yatırımı ve finansmanı alanındaki ilk pilot kentleri arasında yer alan Baoding'in, sayıları giderek artan ulusal ve eyalet düzeyindeki yeşil fabrikalara ve sanayi parklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Liu, Baoding'in enerji tasarrufu ve çevre koruma sektörünün üst üste dört yıl boyunca yüzde 30'un üzerinde gelir artışı kaydettiğine dikkat çekti. Yenilenebilir enerjinin, kentin toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 71'ini karşıladığını kaydeden Liu, üretim, depolama, nakliye ve uygulama aşamalarını kapsayan bir hidrojen sanayi zinciri oluşturduklarını söyledi.

Baoding'e bağlı Gaoyang ilçesinin yöneticisi Zhao Shengnan ise ilçenin 400 yılı aşkın geçmişe sahip tekstil sektörünü modernize etme sürecinden söz etti. "Çin'in Tekstil Merkezi" olarak bilinen ilçede bu sektörde yaklaşık 120.000 kişinin çalıştığını belirten Zhao, ülkenin havlu üretiminin yaklaşık üçte birinin Gaoyang tarafından karşılandığını söyledi.

Yeşil dönüşüm sayesinde ilçenin yıllık kükürt dioksit emisyonlarını 6.600 ton, azot emisyonlarını 5.900 ton ve karbondioksit emisyonlarını 250.000 ton azalttıklarını ifade eden Zhao, üretim maliyetlerini de yüzde 10 ila 15 oranında düşürdüklerini dile getirdi.

Quyang ilçesinin yöneticisi Liu Jing de, ilçenin geleneksel porselen ve taş oymacılığı sektörlerinde düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Taihang Dağları'nın doğu yamaçlarında bulunan Quyang, "Çin'in Heykel Merkezi" olarak biliniyor. İlçe, Hebei eyaletinin sıfır karbonlu sanayi parkları için belirlenen ilk pilot bölgeleri arasında yer alıyor.

Liu, toplam 8,8 milyar yuanlık (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) yatırımla geliştirdikleri 25 adet sıfır karbonlu sanayi parkı projesinin, yıllık emisyonları 99.000 tondan fazla azaltmasını beklediklerini söyledi. Liu, düşük karbon ilkelerinin kentsel ve kırsal kalkınmanın yanı sıra günlük yaşama da entegre edildiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiYerel YönetimEkonomiEnerjiGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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