Kadınların nakışlı fotoğraf sergisi COP31\'de kömürden adil çıkış talebini taşıdı

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANTALYA)- Kömürlü termik santrallerden etkilenen bölgelerde yaşayan kadınların fotoğrafları nakışla işlediği "Kader Değil Direniş, Kömür Değil Yaşam" sergisi, kömürden "adil çıkış talebini" COP31'e taşıdı. Greenpeace Türkiye İletişim Uzmanı Beyza Kural, "Kadınlar sözünü söyledi. Kadınlar kömür değil, yaşam istiyor" dedi.

Greenpeace Türkiye'nin sanatçı Damla Sandal ile Çanakkale, Zonguldak ve Elbistan'da düzenlediği fotoğrafa nakış atölyelerinde üretilen eserler, Antalya'da düzenlenen COP31'in Mavi Bölgesi'nde katılımcılarla buluştu. Kadınların kişisel arşivlerinden ve Greenpeace arşivinden seçerek nakışla yeniden yorumladığı fotoğraflar, kömürün gündelik yaşamdaki etkilerini ve kömürsüz bir gelecek taleplerini yansıttı.

Sergiye ilişkin COP31'de ANKA Haber Ajansı'na açıklamarda bulunan Greenpeace Türkiye İletişim Uzmanı Beyza Kural, üç kentte düzenlenen atölyelere kız çocuklarının da aralarında bulunduğu 50'ye yakın kişinin katıldığını söyledi.

"ANNEDEN KIZINA KADER DEĞİL, DİRENİŞ, MÜCADELE KALACAK"

Kömürün kader olduğu yönündeki anlatının mücadeleyle değiştiğini belirten Kural, şöyle konuştu:

"Yaygın bir anlatı vardır kömürün kader olduğuna dair. Bir başka yaygın söz de 'Annenin kaderi kızına geçer' der. Ama nasıl kadınlar bu cümleyi 'Anneden kızına kader değil, direniş, mücadele kalacak' diye dönüştürürse, aslında kömürün kader olduğu algısını da her yerde insanlar kömüre karşı mücadele ederek değiştiriyorlar."

Çanakkale, Elbistan ve Zonguldak'ta kadınlarla bir araya geldiklerini anlatan Kural, sanatçı Damla Sandal öncülüğündeki atölyelerde katılımcıların hem kendi arşivlerinden hem de Greenpeace arşivinden fotoğraflar kullandığını belirtti. Kural, "Kadınlar kömürün izini fotoğraflardan nakışlarla sildiler. Bir kere daha hatırlattılar. Biz de onların sesini buraya taşıdık" dedi.

TOZ KAPLAMIŞ ÇOCUK PARKINI NAKIŞLARLA ÇİÇEKLENDİRDİLER

Sergide kömür ve termik santral karşıtı eylemlerden fotoğrafların da bulunduğunu aktaran Kural, katılımcıların bu eylemlerde yan yana oldukları, daha sonra hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraflarını da nakışlarla süslediğini anlattı.

Elbistan'daki çalışmalara ilişkin ise Kural, "Elbistan'da kömürlü termik santralin yanında atıl durumda kalan, toz kaplamış çocuk parkını nakışlarla çiçeklendirdiler. Kurumuş ağaçlara çiçekler eklediler" diye konuştu.

Kural, kadınların bu eserlerle kömürsüz bir hayatın nasıl olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

"KADINLAR SÖZÜNÜ SÖYLEDİ"

COP31'e taşıdıkları taleplerin başında kömürden adil çıkışın geldiğini vurgulayan Kural, sergiye katkıda bulunan kadınlara teşekkür ederek, "Bu sergiye emek veren çok sayıda kadın var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz; taleplerini, emeklerini bize emanet ettikleri için. Kadınlar sözünü söyledi. Kadınlar kömür değil, yaşam istiyor" dedi.

Beyza Kural, karar vericilerden COP31'de kömürden ve fosil yakıtlardan "adil çıkış" için adım atmalarını beklediklerini belirtti.

COP31'in Mavi Bölgesi'ndeki gösterimi bugün sona erecek sergi, 17-19 Kasım'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Halkların İklim Zirvesi'nde ziyaret edilebilecek.