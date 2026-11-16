COP31 taslağı fosil çıkışını hızlandırma ve 120 milyar dolarlık uyum finansmanı öngördü - Son Dakika
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COP31 taslağı fosil çıkışını hızlandırma ve 120 milyar dolarlık uyum finansmanı öngördü

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COP31 taslağı fosil çıkışını hızlandırma ve 120 milyar dolarlık uyum finansmanı öngördü
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COP31'de yayımlanan çerçeve karar taslağı, fosil yakıtlardan uzaklaşma eyleminin hızlandırılmasını ve uyum finansmanının 2035'e kadar en az 120 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor. Taslak henüz nihai karar değil; Greenpeace, çağrının COP31 sonuç metninde kalmasını istiyor.

(ANTALYA) – COP31'de yayımlanan çerçeve karar taslağında, fosil yakıtların kullanımının aşamalı olarak sona erdirilmesi için adımların hızlandırılması çağrısı yer aldı. Taslakta, uyum finansmanının en az 120 milyar dolara ulaşması da öngörülüyor.

COP31 başkanlığı istişareleri kapsamında hazırlanan çerçeve karar taslağı yayımlandı. UNFCCC'nin internet sitesindeki 16 Kasım 2026, 12.40 tarihli, 18 sayfalık belge henüz kabul edilmiş nihai karar niteliği taşımıyor.

FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞMA ÇAĞRISI

Taslakta, enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli biçimde uzaklaşılması vurgulanıyor. Fosil yakıtların aşamalı olarak terk edilmesi için eylemin hızlandırılması, enerji sistemlerinde bu yakıtlardan uzaklaşmaya derhal geçilmesi çağrısı yapılıyor.

UYUM FİNANSMANINDA 120 MİLYAR DOLAR

Metinde, uyum finansmanının 2035'e kadar en az üç katına çıkarılması yönündeki taahhüt hatırlatılıyor. Üçe katlanan finansmanın en az 120 milyar dolara ulaşması ve gelişmiş ülkelerin finansmanı artırmaya ilişkin yol haritası sunması öngörülüyor.

2035 İÇİN YÜZDE 35 ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ

Taslak, elektriğin küresel toplam nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasına katkı çağrısı içeriyor. İlgili bölümdeki küresel çabaların ülkeler için ayrı ayrı belirli hedef veya yükümlülük oluşturmadığı da belirtiliyor.

GREENPEACE: TARAFLAR BUNUN COP31 SONUÇ METNİNDE KALMASINI SAĞLAMALI

Greenpeace COP31 Heyeti Başkanı Jasper Inventor ise fosil yakıtlardan hızlandırılmış ve adil geçiş için net bir yol haritasının elektrifikasyon taahhüdüne dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Fosil yakıtların aşamalı olarak sonlandırılmasının hızlandırılması çağrısı bir umut ışığı sunuyor, taraflar bunun COP31 sonuç metninde kalmasını sağlamalı" dedi.

ALPAY: ÖLÇÜT, BU ANLAŞMANIN DÜNYADA GERÇEK BİR DEĞİŞİM YARATIP YARATMADIĞI OLACAK

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay da şu değerlendirmede bulundu:

"COP31'in ölçütü, hükümetlerin bir anlaşmaya varıp varmaması değil. Ölçüt, bu anlaşmanın dünyada gerçek bir değişim yaratıp yaratmadığı olacak. Topluluklar ve ekosistemler için gerçek değişimi getirecek olan, yenilenebilir enerjiye hızlı, adil ve finanse edilen bir geçiştir; bu geçişin finansmanı da kirletenlerden alınacak ilerici vergilerle sağlanmalı. COP31 Başkanlıkları, gerçek iklim eylemi için yolu göstermeli."

Kaynak: ANKA
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