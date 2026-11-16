Çevre Yönetimi Genel Müdürü Turan, Yeşil Yol\'a Suriye\'den talep geldiğini söyledi

YEŞİM YÜKSEL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, COP31 Liderler Zirvesi öncesinde liderlerin karşılandığı bölgede uygulanan "Düşük Karbonlu Yeşil Yol Projesi"ne birçok ülkeden işbirliği teklifi geldiğini söyledi.

Atık plastiklerin nanografen teknolojisiyle buluşturulması fikrine dayanan "Düşük Karbonlu Yeşil Yol Projesi" kapsamındaki çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve projenin teknik patentine sahip bir bilim insanı tarafından yürütüldü.

Proje sürecinde, farklı sektörlerde atık olarak görülen ancak endüstriyel ham madde olarak değerlendirilen maddelerin çevresel performans üzerindeki etkisi öncelikle Konya'daki 1 kilometrelik test pistinde ölçüldü.

Ölçümlerde araçların seyir halindeyken çıkardığı seslerin, lastik gürültülerinin, egzoz emisyonlarının, ayrıca yol sıcaklığının ve yoldaki iz oluşumunun azaldığı tespit edildi. Ayrıca, 1 yılda yaklaşık 420 ton karbon azaltımı sağlandı.

Proje, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarının zirve alanına giriş yaparken kullandığı yolda uygulandı.

"Özellikle kardeş ülkelerimizde ve Suriye'de uygulanmasıyla ilgili talepler var"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Turan, Türkiye Yüzyılı hedeflerinden birinin sürdürülebilirlik olduğunu, Sıfır Atık konsepti içerisinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, azaltılması, yeniden kullanılması ve döngüsel ekonomi prensiplerinin uygulanmasının da bu kapsam dahilinde yer aldığını kaydetti.

COP31'in "uygulama COP'u" olduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bu durumu her fırsatta vurguladığını belirten Turan, Düşük Karbonlu Yeşil Yol Projesi'ni de bu amaca hizmet eden, uygulamalı ve karşılığı olan bir proje olarak nitelendirdi.

Projenin COP31'de büyük ilgi gördüğünü ifade eden Turan, "İlk denemeleri Konya'da yaptıktan sonra Liderler Zirvesi öncesinde COP31 alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğini yaptığı, devlet ve hükümet başkanlarının giriş yaptığı yola uyguladık ve orada bir farkındalık oluşturmak istedik. Çok büyük teveccüh gördü, yabancı misafirlerimizden bu projeyi birlikte yürütmeyle ilgili talepler geldi. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında bizim kardeş ülkelerimizde ve yine Suriye'de bu yolun uygulanmasıyla ilgili talepler var. Bunları değerlendireceğiz." dedi.

"Seri üretim aşaması planlanıyor"

Turan, Düşük Karbonlu Yeşil Yol Projesi'nin test ve uygulama aşamalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Proje kapsamında, karbon kredisi ve karbon sertifikasyonuyla ilgili süreçlerde de girişimler yapıldığını anlatan Turan, bu süreçlerin tamamlanmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tesis kurulum çalışmalarına başlanmasının ve gelecek yılın sonlarına doğru seri üretim aşamasına geçilmesinin planlandığını bildirdi.

Turan, Konya başta olmak üzere diğer şehirlerde ve özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında da bu uygulamanın hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Düşük Karbonlu Yeşil Yol Projesi için Kanada ve Tayvan ile işbirliği içinde olunduğundan bahseden Turan, şöyle devam etti:

"Çalışmanın bilimsel temelleriyle ilgili akademisyen hocanın Kanada'da bağlantıları var, ilk prototip orada üretilmişti. Onun şimdi Türkiye'de o reaktörlerin oluşumuyla, çalışmasıyla alakalı işbirliğimiz devam ediyor. Öte taraftan Tayvan'la da bu karbon kredilendirmesiyle ilgili sertifikasyon süreçlerimiz devam ediyor. Şu anda bu projenin Türkiye'de akredite olması ve uluslararası anlamda da patentinin bizde olması için girişimlerimiz devam ediyor. Fakat kullanımıyla alakalı talep çok fazla. Biz tüm telifle ve patentle ilgili haklarımızı aldıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak ve ilgili akademisyen hocamızla beraberinde seri üretime inşallah başlayacağız."

COP31 gündemi yoğun geçiyor

COP31'in ilk haftasının resmi açılış programları, COP Başkanlığı devir teslimi, oturumlar ve Liderler Zirvesi eşliğinde yoğun ve tempolu şekilde geçtiğini vurgulayan Turan, hem Mavi Bölge'de hem de Yeşil Bölge'de birçok etkinliğin devam ettiğini söyledi.

BM sorumluluğundaki Mavi Bölge'de 196 ülkeden katılımcı ve 10 binlerce yabancı misafirle birlikte resmi görüşmeler gerçekleştirildiğinden bahseden Turan, sözlerini "Yüzlerce toplantının yapıldığı bu ortamda ciddi kararlar alınıyor ve bu anlamda da Birleşmiş Milletler tarihindeki COP zirvelerinin en önemlisi olmaya namzet bir COP. Önümüzdeki hafta sonunda, müzakere sonrasında çıkacak kararlarla aslında tarihe geçecek bir COP olacak. Gidişat onu gösteriyor." diyerek tamamladı.