ASKİ su tasarrufunun yılda 20 bin ton karbon salımını önleyebileceğini açıkladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Eray Duraklıoğlu, su kayıplarının önlenmesi ve bilinçli tüketimin karbon salımının azaltılmasındaki önemine değinerek, "Suyu doğru ölçmek, onu korumak için ilk adımdır. Bu bilgiyi gerçek tasarrufa dönüştürdüğümüzde, daha az karbon salımına da kapı açarız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında doğru ölçüm, kayıpların önlenmesi ve bilinçli su tüketiminin önemine dikkati çekti.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Eray Duraklıoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, suyun kaynaktan musluğa ulaşana kadar geçtiği aşamalarda enerji tüketildiğini belirterek, su kayıplarının aynı zamanda enerji israfına yol açtığını vurguladı. Suyun pompalanması, arıtılması, depolanması ve dağıtılmasının yanı sıra atık suyun toplanması ve arıtılmasının da enerji gerektirdiğini ifade eden Duraklıoğlu, "Musluktan akan suyun arkasında, gözle görmediğimiz bir enerji tüketimi bulunuyor" dedi.

"DOĞRU ÖLÇÜM, SU YÖNETİMİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI"

Su sayaçlarının yalnızca faturalandırma aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine değinen Duraklıoğlu, "Su sayacı çoğunlukla faturanın başlangıç noktası olarak görülüyor. Oysa güvenilir ölçüm, su yönetiminin de başlangıç noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Doğru ölçüm ve zamanında elde edilen verilerin su kayıplarının tespitinde önemli rol oynadığını belirten Duraklıoğlu, gece boyunca devam eden küçük akışların tesisat sızıntılarına, kapalı alanlarda görülen tüketimlerin ise araştırılması gereken sorunlara işaret edebileceğini kaydetti. Verilerin kontrol, onarım ve sonuç takibiyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Duraklıoğlu, "Sayaç bilgiyi üretir; tasarruf, bu bilgiye dayanarak harekete geçtiğimizde gerçekleşir" dedi.

Sayaçların kullanım debilerine, basınca ve montaj koşullarına uygun seçilmesinin önemine de değinen Duraklıoğlu, uzaktan okuma sistemlerinin elde edilen bilgilerin zamanında kullanıcıya ve işletmeye ulaştırılmasıyla değer kazandığını ifade etti.

HER ÖLÇÜM ARTIŞI TASARRUF ANLAMINA GELMİYOR

Sayaç yenileme çalışmalarında ölçüm iyileşmesi ile gerçek su tasarrufunun birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Duraklıoğlu, "Eski sayacın eksik kaydettiği tüketimi yeni sayaç doğru ölçmeye başladığında kayıtlı su miktarı artabilir. Bu, ölçümün iyileşmesidir. Ancak tek başına fiziksel su tasarrufu değildir" ifadelerini kullandı.

Gerçek tasarrufun kaçakların giderilmesi, gereksiz su akışının durdurulması ve kullanımın daha verimli hale getirilmesiyle sağlanabileceğini beliten Duraklıoğlu, "Gelir artışını, ölçüm iyileşmesini ve gerçek su tasarrufunu birbirine karıştırırsak projelerin başarısını sağlıklı değerlendiremeyiz" dedi.

Tüketicilerin bilgilendirilmesinin de tasarruf alışkanlıklarının gelişmesine katkı sağladığını belirten Duraklıoğlu, 2021 yılında npj Clean Water dergisinde yayımlanan bir araştırmada, akıllı sayaç verilerine dayalı geri bildirim ve dijital kullanıcı katılımının uygulandığı grupta uzun vadeli toplam su tüketiminde yaklaşık yüzde 8 azalma gözlendiğini aktardı.

"100 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFUYLA 20 BİN TON KARBON SALIMI ÖNLENEBİLİR"

Su tasarrufunun iklim değişikliğiyle mücadeledeki etkisine ilişkin örnek bir hesaplamaya da yer veren Duraklıoğlu, yılda 100 milyon metreküp gerçek su tasarrufu sağlanması durumunda, belirli enerji tüketimi ve emisyon faktörleri üzerinden 20 bin ton karbondioksit eşdeğeri salımın önlenebileceğini belirtti.

Hesaplamada metreküp başına 0,50 kilovatsaat elektrik tüketiminin önlenmesi ve elektriğin emisyon faktörünün kilovatsaat başına 0,40 kilogram karbondioksit eşdeğeri olması varsayımlarının kullanıldığını ifade eden Duraklıoğlu, bu koşullarda yılda 50 milyon kilovatsaat elektrik tüketiminin önlenebileceğini kaydetti.

Su tasarrufunun enerji ihtiyacının ve buna bağlı karbon salımının azaltılmasına katkı sağlayabileceğini vurgulayan Duraklıoğlu, "Kayıpların azaltılması ve gereksiz tüketimin önlenmesiyle korunan su, enerji ihtiyacının ve buna bağlı karbon salımının azaltılmasına da katkı sağlayabiliyor" diye konuştu.

"GÜVENİLİR ÖLÇÜM, ADİL FATURALANDIRMANIN TEMELİDİR"

Su yönetiminde vatandaş memnuniyeti ve adil faturalandırmanın önemine değinen Duraklıoğlu, "Güvenilir ölçüm, adil faturalandırmanın temelidir. Vatandaş, tüketim bilgisinin doğruluğuna güvenmeli; olağan dışı artışın nedenini anlayabilmeli ve tasarrufunun sonucunu görebilmelidir" dedi.

Temel su ihtiyacının korunmasının da sorumlulukları arasında olduğunu belirten Duraklıoğlu, "Hane büyüklüğü, sağlık gereksinimleri ve kullanım amacı dikkate alınmadan her yüksek tüketim israf olarak değerlendirilemez" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü olarak su ve enerji tasarrufuyla sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirten Duraklıoğlu, "Suyu doğru ölçmek, onu korumak için ilk adımdır. Bu bilgiyi gerçek tasarrufa dönüştürdüğümüzde, daha az karbon salımına da kapı açarız" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.