Sanayide geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı 2035'e kadar en az yüzde 15'e ulaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sanayide geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı 2035'e kadar en az yüzde 15'e ulaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanayide geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı 2035\'e kadar en az yüzde 15\'e ulaşacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

COP31 Başkanlığı'nın Yeşil Sanayileşme Eylem Gündemi'nde imalat sanayisinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının 2035'e kadar en az yüzde 15'e çıkarılması öngörülüyor. Çelik, çimento, kimya, alüminyum ve gübre sektörleri dönüşümde öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında imalat sanayisinde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım oranının 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor. COP31 Başkanlığı'nın yeşil sanayileşme gündeminde çelik, çimento, kimya, alüminyum ve gübre sektörlerinin dönüşümü öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

COP31 Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan Yeşil Sanayileşme Eylem Gündemi'nde, iklim değişikliğiyle mücadelede sanayi üretiminin dönüştürülmesine yönelik hedefler açıklandı. Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 25'inden sorumlu olan sanayi sektöründe, düşük karbonlu üretimin yaygınlaştırılması, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılması ve temiz teknolojilere geçişin hızlandırılması amaçlanıyor.

2035 HEDEFİ

COP31 Başkanlığı'nın açıkladığı hedefler arasında, imalat sanayisinde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım oranının 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e yükseltilmesi bulunuyor. Küresel ölçekte belirlenen hedefle, üretimde yeni hammadde kullanımına olan bağımlılığın azaltılması, mevcut malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Geri dönüşümün yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmayıp sanayi üretiminin temel unsurlarından biri haline getirilmesi öngörülüyor.

5 SEKTÖR ÖNCELİKLİ

Yeşil sanayileşme gündeminde, karbon emisyonlarının azaltılmasının en zor olduğu sektörler arasında gösterilen çelik, çimento, kimya, alüminyum ve gübre üretimi öne çıkıyor. Bu sektörlerde sıfıra yakın emisyon sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi, mevcut üretim tesislerinin dönüştürülmesi ve temiz üretim yöntemlerinin ticari ölçekte yaygınlaştırılması hedefleniyor. COP31 Başkanlığı, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dönüşüm sürecinde finansmana ve teknolojiye erişiminin güçlendirilmesini amaçlıyor.

YEŞİL SANAYİ MUTABAKATI

COP31'in ikinci haftasının ilk gününde, Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nın (Antalya Green Industrialisation Compact) bakanlar düzeyindeki toplantıyla başlatılması programlandı. Mutabakat kapsamında kamu ve özel sektör yatırımlarının harekete geçirilmesi, düşük emisyonlu sanayi ürünleri için yeni pazarlar oluşturulması, karbon fiyatlandırması ve emisyon hesaplama yöntemlerinde uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. Ülkelerin farklı ekonomik koşulları ve kalkınma öncelikleri de dönüşüm sürecinde dikkate alınacak.

YENİ YATIRIM MODELİ

Yeşil sanayileşme gündeminin önemli başlıklarından birini de sanayi tesislerinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik yatırım merkezleri oluşturuyor. Ülkelerin kendi kaynakları ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek merkezlerle, özel sektör yatırımlarının önündeki engellerin azaltılması ve temiz üretim projelerinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Düşük karbonlu ürünlere talebin artırılması için kamu alımları, yeşil ürün standartları ve yeni pazar mekanizmalarının kullanılması planlanıyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

COP31 Başkanlığı, yeşil sanayi dönüşümünün yalnızca gelişmiş ülkelerle sınırlı kalmaması için uluslararası iş birliğine de öncelik veriyor. Ülkeler, sanayi kuruluşları, yatırımcılar ve finans kuruluşları arasında kurulacak iş birliği mekanizmalarıyla bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve ortak standartların geliştirilmesi amaçlanıyor. Hammaddeden nihai ürüne kadar bütün üretim süreçlerinde geri dönüşümün, kaynak verimliliğinin ve sürdürülebilir değer zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

KÜRESEL DÖNÜŞÜM

COP31 Başkanlığı'nın 2035 hedefleri arasında sanayide döngüsel malzeme kullanımının en az yüzde 15'e çıkarılmasının yanı sıra, küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e yükseltilmesi ve binalarda enerji yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması da bulunuyor. Antalya'da yürütülen çalışmalarla bu hedeflerin uluslararası iş birliği, finansman ve uygulanabilir projelerle desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: DHA
EkonomiGüncelEnerjiCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Trump’ın son paylaşımı tedirgin etti Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Yaşı 52 oldu ama huyu değişmedi Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Yaşı 52 oldu ama huyu değişmedi! Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı!
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:26:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Sanayide geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı 2035'e kadar en az yüzde 15'e ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android