İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, yeşil dönüşüm için 3 milyar liralık yeni destek çağrısını açıkladı: - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, yeşil dönüşüm için 3 milyar liralık yeni destek çağrısını açıkladı:

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- "1000 imalat sanayisi KOBİ'mizin yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyeceğimiz bu çağrımızla enerji, su ve ham madde verimliliğini artıran, atıkların geri kazanımını sağlayan, endüstriyel simbiyozu ve döngüsel üretim modellerini yaygınlaştıran projelere öncelik vereceğiz. Firmalarımıza 7 milyon liraya kadar ilk 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz destek sağlayacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında 3 milyar liralık yeni bir destek çağrısı başlattıklarını belirterek, 1000 imalat sanayisi KOBİ'sine ilk 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli, 7 milyon liraya kadar faizsiz destek sağlayacaklarını bildirdi.

Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Sanayinin İkiz Dönüşümü (TransformIndustry) Projesi Açılış Etkinliği ve Yeşil Dönüşüm Merkezi&Dijital Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni"nde konuştu.

Küresel ekonomik sistemin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Kacır, Kovid-19 salgını sonrası korumacılığın arttığı, yerli üretim ve güvenilir tedarik ortaklarının öne çıktığı süreçte, dijital ve yeşil dönüşümün sanayinin geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda sanayi ve teknoloji alanında kaydedilen ilerlemeyle imalat sanayisi katma değerinin yıllık 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükseldiğine ve Türkiye'nin Çin'den sonra Orta Avrupa'ya uzanan kuşakta en fazla ürün çeşidini rekabetçi şekilde en fazla yere ihraç edebilen ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, ferrokrom, ahşap levha ve çimento üretiminde Avrupa'da lideriz. Alüminyum, seramik, plastik mamul, motorlu taşıt ve rüzgar türbinlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız. Oluşturduğumuz AR-GE ve inovasyon altyapısıyla sanayimizin yükselişinde yüksek teknolojili sektörler artık öncü role sahip."

Kovid-19 salgınından bu yana imalat sanayisi üretiminin yüksek teknolojide yüzde 139,3 arttığını, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının ise yüzde 44,2 ile tarihi zirveye ulaştığını aktaran Kacır, bu kazanımların sanayinin dönüşümüne temel oluşturduğunu dile getirdi.

Kacır, sanayinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü desteklemek amacıyla Yeşil ve Dijital Dönüşüm programlarını uygulamaya aldıklarını hatırlatarak, enerji ve kaynak verimliliğini artıran, karbon emisyonlarını azaltan, döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıran ve üretim süreçlerinin veriye dayalı yönetimini sağlayan projelere 226 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağladıklarını anlattı.

Yeşil ve dijital dönüşüm destekleri

Yol haritası raporu uygun bulunan ve desteklenen projeleri hayata geçiren tesislere uygulama süresince "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezi" unvanı verdiklerini belirten Kacır, "Her iki programımız kapsamında bugüne kadar toplam 25,7 milyar liralık 78 proje için destek kararı aldık. Yeşil dönüşümde 160 milyar lira, dijital dönüşümde ise 24 milyar liralık büyüklüğe sahip yatırımların değerlendirmesini de bu yıl sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kacır, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla geliştirilen işbirliklerinin sanayicilerin yeşil ve dijital dönüşüm için ihtiyaç duyduğu teknik bilgi birikimine ve uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir sanayi altyapısı inşa etmek üzere Dünya Bankası ile yürüttüğümüz işbirliğini, bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz 485 milyon dolarlık 'Sanayinin İkiz Dönüşümü (TransformIndustry) Projesi' ile yeni bir aşamaya taşıyoruz. Projemizde firmaların yeşil ve dijital dönüşüm yol haritalarını teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir, finansmana hazır yatırım projelerine dönüştürmelerini destekleyeceğiz. Yeşil ve Dijital Dönüşüm programlarımız kapsamında gerekli değerlendirmeleri tamamlayan ve dönüşüm merkezi statüsü kazanan işletmelerimizin yatırımlarını paydaş bankalar VakıfBank ve Eximbank aracılığıyla uzun vadeli finansmanla buluşturacağız. Böylelikle 400 firmamızın yatırıma hazır dönüşüm projeleri geliştirmesini sağlayacak, en az 280 işletmemizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sunacağız."

Proje kapsamında finansmandan yararlanacak işletmelerin en az yüzde 85'inin KOBİ'lerden oluşacağını vurgulayan Kacır, bu sayede ikiz dönüşümün kazanımlarını sanayinin geneline yaymayı, KOBİ'lerin teknolojik yetkinliklerini, verimliliklerini ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini anlattı.

1000 KOBİ'ye yeni destek müjdesi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 300 milyon avroluk kaynağı KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine yönlendirdiklerine dikkati çeken Kacır, sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına sağlanan destekleri sıraladı.

Kacır, Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nun kurulduğunu ve ortaklık ağının genişletildiğini hatırlatarak, Dünya Bankası ile yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri ve Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş projeleri kapsamında sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine 1 milyar doların üzerinde finansman sundukları bilgisini verdi.

Yeni bir proje teklif çağrısının da müjdesini veren Kacır, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle imalat sanayisi KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına yeni bir ivme kazandıracak önemli bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Yeşil Sanayi Projemiz kapsamında, KOSGEB'imiz eliyle 3 milyar lira bütçeli Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı'nı bugün itibarıyla ilan ediyoruz. 1000 imalat sanayisi KOBİ'mizin yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyeceğimiz bu çağrımızla, enerji, su ve ham madde verimliliğini artıran, atıkların geri kazanımını sağlayan, endüstriyel simbiyozu ve döngüsel üretim modellerini yaygınlaştıran projelere öncelik vereceğiz. Firmalarımıza 7 milyon liraya kadar ilk 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz destek sağlayacağız."

Kacır, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Dünya Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, VakıfBank, Türk Eximbank ve diğer paydaşlara teşekkür ederek, Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi'nin Türkiye ve sanayi sektörü için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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