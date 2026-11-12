Çorlu'da biyogaz tesisinde çukura düşen 35 yaşındaki işçi kurtarılamadı - Son Dakika
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Çorlu'da biyogaz tesisinde çukura düşen 35 yaşındaki işçi kurtarılamadı

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Çorlu\'da biyogaz tesisinde çukura düşen 35 yaşındaki işçi kurtarılamadı
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Çorlu'da bir biyogaz tesisinde 35 yaşındaki işçi, 5 metre derinliğindeki sulu çamur çukuruna düştü. Çukurun çamurla dolu olması kurtarmayı güçleştirdi; yaklaşık 5 saat sonra işçinin cansız bedenine ulaşıldı ve soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde 5 metre derinliğindeki biyogaz çukuruna düşen işçi İ.G. (35), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Çorlu-Tekirdağ kara yolunun Karatepe mevkisinde kurulu olan özel bir şirkete ait katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde meydana geldi. Biyogaz üretim sahasındaki biyogaz çamuru çukurunun bulunduğu yerde çalışma arkadaşlarının yanına gelen İ.G.'nin, bir anda dengesini kaybedip, içinde sulu çamur olan 5 metre derinliğindeki çukura düştü. İşçiler arkadaşlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışırken, ihbarla tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 5 SAAT SÜRDÜ

Çukurun dolu olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Çukurdaki çamur vidanjörlerle tesis içindeki başka bir çukura taşındı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından İ.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tesise giden Cumhuriyet savcısı ve Çorlu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ceyhun Koştu, incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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